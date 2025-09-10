Bolivia vence por 1-0 a Brasil y jugará el repechaje para el Mundial 2026

La selección de Bolivia derrotó por 1-0 a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto, La Paz, en la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Un solitario gol a través de un tiro penal le dio a los bolivianos el chance de jugar el repechaje para clasificar a la Copa del Mundo.

Así fue el triunfo de Bolivia

En un encuentro disputado a 4.088 metros sobre el nivel del mar, Bolivia logró una victoria clave frente a Brasil, equipo ya clasificado al Mundial 2026.

El único gol del partido llegó en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando Miguel Terceros convirtió un penal tras una falta en el área brasileña.

Este resultado permitió a Bolivia alcanzar los 20 puntos en la tabla de posiciones, ubicándose en el séptimo lugar, mientras que Brasil, con 28 puntos, finalizó en la quinta posición.

Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, mostró un planteamiento ofensivo desde el inicio, aprovechando la altitud de El Alto. Brasil, bajo el mando de Carlo Ancelotti, presentó cambios en su alineación, dando descanso a jugadores como Raphinha y Vinicius Jr., y apostando por figuras emergentes como Samu Lino.

Contexto de las Eliminatorias

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 otorgan seis cupos directos al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y un séptimo lugar para el repechaje intercontinental.

Bolivia, que no clasifica a un Mundial desde 1994, mantiene viva la ilusión de regresar a la cita mundialista tras 32 años. El equipo de Villegas mostró solidez defensiva y aprovechó la localía, mientras Brasil, ya clasificado, buscó cerrar la fase con un rendimiento competitivo.

El resultado final de la jornada 18 definió que Bolivia jugará el repechaje de marzo de 2026.

En su último enfrentamiento, en septiembre de 2023, Brasil goleó 5-1 a Bolivia en Belém. Además, cabe recordar, que ‘La Verde’ no vencía a los ‘cariocas’ en casa desde el 11 de octubre del 2009.

Actuaciones destacadas en Bolivia vs. Brasil

Miguel Terceros, joven extremo boliviano, fue la figura del encuentro, sumando su séptimo gol en las Eliminatorias, quedando a solo uno de Lionel Messi, máximo goleador del torneo.

Por el lado de Brasil, el arquero Alisson Becker evitó un marcador más abultado con atajadas clave, aunque no pudo detener el penal de Terceros.

Clasificados a la cita mundialista

Las otras selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial son Argentina, como líder; seguido de Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Mientras que seis selecciones de todo el mundo competirán en el repechaje intercontinental, al que clasificó Bolivia. De estas, solo dos obtendrán su cupo al Mundial 2026. Aquí también competirán dos equipos de la Concacaf, y uno de África, Asia y Oceanía. Por este último continente ya está clasificado Nueva Caledonia.