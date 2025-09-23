Barcelona SC enfrentará a Aucas con cuatro bajas clave en la jornada 30 de LigaPro

Barcelona Sporting Club (BSC) se medirá este sábado 27 de septiembre de 2025 a las 19h00 contra Sociedad Deportiva Aucas en la jornada 30 de la fase inicial de la LigaPro, en el Estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador. El equipo amarillo llega con cuatro bajas por suspensión, lo que obliga a ajustes en la alineación para mantener la pelea por el título.

Los ‘toreros’ sumaron tres puntos importantes en su último compromiso al vencer a Deportivo Cuenca, gracias a un gol de Xavier Arreaga que selló su solidez defensiva fuera de casa.

Sin embargo, esa actuación dejó secuelas en el plantel. Gustavo Vallecilla fue expulsado en el minuto 99 por doble amarilla. Además Xavier Arreaga y Leonai Souza acumularon su quinta cartulina amarilla cada uno, y deben cumplir un partido de suspensión.

Estos jugadores no podrán estar presentes en el encuentro ante Aucas, un rival que ocupa la novena posición con 40 unidades. Vallecilla, lateral derecho habitual, salió en el tiempo agregado del duelo cuencano, dejando al equipo con un hombre menos en los instantes finales. Arreaga, defensor central, ha participado en 21 de los 29 partidos disputados por BSC en esta fase, consolidándose como pieza fundamental en la zaga. Souza, mediocampista brasileño, se ganó la titularidad tras una destacada actuación en el Clásico del Astillero, donde fue figura del equipo.

Bajas adicionales en el horizonte

A las suspensiones se suma el caso de Byron Castillo, expulsado en la goleada previa ante Emelec y que aún cumple una fecha de sanción pendiente, lo que eleva a cuatro las ausencias confirmadas en el sector defensivo y mediocampo. Estas carencias representan un desafío para Ismael Rescalvo, quien ha construido su esquema alrededor de la estabilidad en el fondo, clave en los 53 puntos que posicionan a BSC en el segundo lugar de la tabla, a 10 unidades del líder Independiente del Valle.

El equipo oriental, dirigido por Gabriel Pereyra, llega con la intención de sumar en Guayaquil para escalar posiciones y asegurar un cupo en competiciones continentales.

Aucas ha mostrado irregularidad en sus visitas al Monumental, pero su ataque liderado por jugadores como Brian Montenegro puede explotar las debilidades amarillas. El historial reciente entre ambos favorece ligeramente a BSC, con victorias en los últimos tres enfrentamientos directos en casa.

Reajustes en la alineación

Para contrarrestar las ausencias, Rescalvo planea incluir a Álex Rangel en lugar de Arreaga en la central, Dixon Arroyo por Souza en el medio y Mario Pineida o Aníbal Chalá como relevo de Vallecilla en la banda derecha. Estos cambios mantienen la estructura 4-2-3-1 que ha dado resultados. El entrenador Rescalvo enfatizó la necesidad de victorias locales: “De visitantes somos el mejor equipo de la Liga, es un deber pendiente como locales”.

BSC ha ganado cinco de sus últimos siete partidos fuera, pero en el Monumental solo suma cuatro triunfos en 14 salidas, un registro que Rescalvo busca mejorar para recortar distancias. “Hemos aumentado a cinco puntos la distancia con Liga de Quito, quedamos a diez de Independiente y queda una jornada. Tenemos la obligación de seguir mejorando”, añadió el DT. Independiente del Valle, con 63 unidades, cerrará ante Delfín, mientras Liga de Quito (48 puntos) enfrenta a Orense.

Contexto de la fase inicial

La jornada 30 marca el cierre de la fase inicial de la LigaPro 2025, con los seis primeros clasificados al hexagonal final por el título. Independiente del Valle, Barcelona SC, y Liga de Quito, ya confirmaron su clasificación. BSC, con 53 puntos, depende de sí mismo para presionar al líder, pero las suspensiones podrían complicar el trámite ante un Aucas motivado por escalar del noveno puesto. El partido se transmitirá por canales oficiales de la LigaPro, con expectativa de lleno en el estadio de 30.000 espectadores.

Estos ajustes en la plantilla subrayan la importancia de la rotación en un calendario exigente, donde BSC ha jugado 29 partidos en la fase, anotando 45 goles y recibiendo 22. La victoria ante Cuenca, con goles de Souza en el Clásico reciente, resalta el potencial, pero las amarillas acumuladas recuerdan la disciplina como factor clave. Aucas, con 40 puntos y 38 goles a favor, buscará sorprender en Guayaquil para cerrar dignamente la etapa.

Barcelona SC entrena esta semana en el complejo de la Sociedad Deportiva, enfocándose en la recuperación de lesionados menores y en tácticas para explotar las bandas ante las bajas. El objetivo: sumar los tres puntos que acerquen al bicampeonato.