Barcelona SC confirma que cedió a John Acurio a Dorados de Sinaloa hasta junio de 2026

Barcelona Sporting Club anunció este 24 de septiembre de 2025, la cesión a préstamo del delantero John Acurio al Dorados de Sinaloa de México hasta junio de 2026. El club busca que el jugador de 18 años continúe su desarrollo profesional en el balompié internacional y regrese con mayor experiencia.

Anuncio oficial y objetivos del préstamo

Barcelona SC emitió un comunicado confirmando el acuerdo con Dorados de Sinaloa para el préstamo de Acurio. El documento establece que la cesión tiene vigencia hasta junio de 2026, con opción de compra para el club mexicano.

El club guayaquileño busca proporcionar a Acurio mayores minutos de juego en la Liga de Expansión MX, la segunda división mexicana, donde Dorados compite en el torneo Apertura 2025. Acurio ya se incorporó al plantel sinaloense, que ocupa la posición 15 con 3 puntos en 7 jornadas.

Este movimiento se enmarca en la estrategia de Barcelona para exportar talentos juveniles, similar a casos como la venta de Allen Obando al Atlético de Madrid en 2024, quien fue cedido al Inter Miami.

Trayectoria de John Acurio

John Acurio, nacido el 17 de enero de 2007 en Babahoyo, provincia de Los Ríos, se unió a las formativas de Barcelona a los 11 años. Centrodelantero de 1,80 metros, participó en la selección ecuatoriana Sub-17 en el Sudamericano 2023.

Debutó en el primer equipo de Barcelona el 28 de mayo de 2023 en la LigaPro en la derrota 4-1 ante El Nacional. Ese año, fue suplente en 12 partidos sin minutos adicionales.

En 2024, militó en Cuniburo (actual Vinotinto FC) y en 2025 en Chacaritas FC.

La dupla con Juan Usma y su nuevo destino

Acurio formó dupla con Juan Usma en las formativas de Barcelona desde los 14 años, aportando goles y asistencias. Ambos, junto a Andrés Viteri, fueron cedidos a Chacaritas en marzo de 2025, donde compartieron semestre.

Juan Usma, nacido el 24 de abril de 2006 en Cuenca, mediocentro ofensivo de 1,69 metros, también fue cedido a Dorados de Sinaloa en un préstamo paralelo hasta junio de 2026, con opción de compra. Debutó en Barcelona el 15 de septiembre de 2024 como titular en la victoria 2-1 ante Macará, bajo Ariel Holan, jugando 45 minutos. Repitió titular en los siguientes dos duelos (vs. Deportivo Cuenca y Libertad FC), saliendo al entretiempo en ambos.

En Chacaritas 2025, Usma acumuló 179 minutos en 5 partidos sin goles.

Contexto en el fútbol ecuatoriano y mexicano

Barcelona SC, conocido como el Ídolo del Astillero, prioriza el desarrollo de canteranos en préstamos externos para ganar experiencia, especialmente en México, un destino habitual para ecuatorianos. Dorados de Sinaloa, fundado en 2003, ha albergado a jugadores como Vinicio Angulo (2019-2020) y busca mejorar su posición en la Liga de Expansión, con próximo partido ante Morelia el 13 de septiembre de 2025.

La cesión de Acurio y Usma coincide con el cierre de la fase regular de la LigaPro 2025, donde Barcelona busca clasificar al hexagonal final. Estos movimientos reflejan la exportación de talentos juveniles ecuatorianos, con más de 50 jugadores en ligas mexicanas desde 2010.

Proyección y impacto

Acurio y Usma llegan a Dorados en un momento clave del Apertura 2025, con el equipo sumando 1 victoria en 6 fechas. Su sociedad en cancha podría facilitar la adaptación, en una liga que sirve de trampolín a la Primera División mexicana.

Barcelona espera que ambos regresen fortalecidos para la temporada 2026, contribuyendo al primer equipo. La directiva no reveló ingresos por las cesiones, enfocándose en el crecimiento de los jugadores.