Barcelona remonta y vence 1-3 al Real Oviedo y está a dos puntos de Real Madrid

El FC Barcelona derrotó por 1-3 al Real Oviedo este jueves 25 de septiembre de 2025 en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, España, cerrando la jornada 6 de La Liga 2025-26.

Sorpresa temprana en el Tartiere

El encuentro arrancó con dominio del Barcelona, que generó ocasiones claras en los primeros minutos, por medio de Dani Olmo, Marcus Rashford y Raphinha, pero no estuvieron efectivos.

El Oviedo, recién ascendido tras 24 años en categorías inferiores, resistió con solidez defensiva bajo la dirección de Predrag Paunovic.

El Barça con el pasar de los minutos carecía de fluidez en el último tercio. Al 28, dos disparos de Rashford no bastaron para desatascar el ataque visitante.

Error fatal y gol de Reina

Pero al 33, el Oviedo castigó un error de Joan García, quien anticipó mal un balón largo y cedió largo a Marc Casadó; Alberto Reina interceptó y golpeó de primera desde 40 metros para anotar el 1-0. El estadio Tartiere, con capacidad para 31.000 espectadores, estalló en júbilo.

El primer tiempo cerró con el Barça tocando sin puntería.

Remontada blaugrana con Eric García

En la reanudación, al 48, Hassan centró y Joan García salvó ante la presencia de Salomón Rondón. Sin embargo, al 56, Ronald Araujo centró raso desde la izquierda, Ferran Torres controló de espaldas y disparó a media vuelta, el golero Escandell rechazó, pero Eric García empujó bajo portería para el 1-1.

Inmediatamente, al 57, Raphinha falló un mano a mano con disparo raso cruzado, detenido por Escandell. Con Frenkie de Jong en el campo, el Barça ganó velocidad.

Lewandowski y sentencia de Araujo

Al 70, Robert Lewandowski cabeceó al primer palo un centro templado de De Jong, elevándose ante Bailly para girar contra el larguero y hacer el 1-2. Después de nueve minutos, Koundé salvó en el suelo un balón a placer para Rondón en el segundo palo.

Al 89, Barcelona marcó la tercera, por medio de un cabezazo de Araujo. El Barça controló el descuento, con posesión del 72% y siete disparos a puerta.

La Liga y próximos retos

El Real Oviedo, 18º con un solo triunfo ante Real Sociedad, suma cuatro derrotas y un gol en cinco juegos, luchando por la permanencia con figuras como Rondón (ex Premier League). Barcelona, invicto con cinco victorias y un empate extiende racha a tres triunfos ligueros tras 3-0 al Getafe.

Para este compromiso FC Barcelona no contó con los lesionados Alejandro Balde (isquiotibiales), Gavi (rodilla), Fermín López (cadera) y Lamine Yamal ausentes; Marc-André ter Stegen hasta diciembre.

El domingo, Barcelona visita a Real Sociedad a las 11h30. El lunes, Real Oviedo con Rondón viaja a Valencia a las 14h00. Real Madrid, con seis victorias seguidas, lidera con 18 puntos.