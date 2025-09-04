Ángel Mena y Alexander González sancionados por retardar el juego en la fecha 27

LigaPro sancionó con un partido de suspensión a Ángel Mena (Orense) y Alexander González (Emelec) en Guayaquil, por retardar la reanudación del juego al ser sustituidos en la fecha 27, impactando partidos clave como el Clásico del Astillero.

Sanciones inesperadas en la LigaPro

La Comisión Disciplinaria de la LigaPro anunció en su Acta de Sanciones la suspensión por un partido de Ángel Mena, delantero de Orense SC, y Alexander González, lateral de Emelec, tras los encuentros de la fecha 27 de la Fase Inicial de la LigaPro 2025. Ambos jugadores fueron sancionados por “retardar la reanudación del juego al ser sustituidos”, según el documento oficial, sin haber recibido amonestaciones ni expulsiones durante los partidos.

En el caso de González, la infracción ocurrió durante la victoria de Emelec por 1-2 ante Aucas el 31 de agosto de 2025 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El venezolano, reemplazado en el minuto 70 por José Francisco Cevallos, cuestionó al cuarto árbitro, alegando que el oficial influyó en la demora del cambio. González, quien asistió en el gol de Juan Pablo Ruiz Gómez, ha participado en 25 de 27 partidos esta temporada, con un gol anotado.

Por su parte, Mena fue sancionado tras el empate 1-1 de Orense contra Deportivo Cuenca el 30 de agosto de 2025. El delantero salió en el minuto 83, cuando el marcador estaba 1-0 a favor de Orense, antes del empate en el minuto 89. La Comisión Disciplinaria aplicó el mismo criterio de “retardo en la reanudación” para justificar la sanción.

Impacto en los equipos

Las suspensiones afectan a ambos clubes en la fecha 28, tras la pausa por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Emelec no contará con González para el Clásico del Astillero contra Barcelona SC, el 14 de septiembre a las 17h30 en el Estadio Capwell. El venezolano, clave en el esquema de Guillermo Duró, ha sido titular habitual y su ausencia obligará al técnico a ajustar la alineación para el Clásico.

Orense, por su parte, perderá a Mena para su partido contra Mushuc Runa el 13 de septiembre de 2025 a las 19h00 en el Estadio 9 de Mayo. Este encuentro es importante para consolidar su posición en el hexagonal final por el título. Mena, de 37 años, ha sido una pieza fundamental desde su llegada al club en febrero de 2025, tras su paso por el fútbol mexicano.

Además, Emelec enfrentará el Clásico con otra restricción: la platea baja de la General Avenida Quito del George Capwell estará cerrada debido a una sanción por el lanzamiento de un objeto que impactó a Junior Sornoza en el partido contra Independiente del Valle el 25 de agosto de 2025.

La queja de Miguel Ángel Loor

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, expresó su desacuerdo con la norma que sanciona a los jugadores por retardar su salida del campo. Loor calificó la regla como “el peor invento que puede existir en un reglamento” y señaló que los clubes han ratificado esta normativa en los Congresos de la FEF año tras año. Loor presentó un documento proponiendo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol la modificación del artículo, pero aclaró. “No es culpa de la FEF. Es un reglamento arcaico que los clubes no han querido cambiar”.

Próximos desafíos

Con la Fase Inicial de la LigaPro 2025 acercándose a su fin, Emelec, ubicado en la novena posición con 35 puntos, busca mejorar su rendimiento en el Clásico del Astillero para acercarse al hexagonal final. Orense, en la lucha por mantenerse entre los seis primeros, enfrentará a Mushuc Runa con la ausencia de Mena, lo que podría complicar su estrategia. Ambos equipos reanudarán la competición tras la doble fecha de Eliminatorias entre el 4 y 9 de septiembre.