¡Adiós a una leyenda! Boateng se retira tras conquistar el mundo con Alemania

Jerome Boateng, defensa alemán, anunció su retiro del fútbol profesional este viernes 19 de septiembre de 2025 desde Múnich, Alemania. Tras 19 años de carrera con Hertha BSC, Bayern Múnich, y otros clubes, Boateng decidió cerrar su etapa como jugador tras dejar LASK Linz en agosto, culminando con 76 partidos con Alemania y múltiples títulos, incluyendo el Mundial 2014.

Trayectoria destacada en clubes

Boateng debutó en 2006 con Hertha BSC II, jugando 24 partidos y marcando un gol, antes de ascender al primer equipo con 10 encuentros. Entre 2007-2010, destacó en Hamburger SV con 75 partidos. Su paso por Manchester City en 2010-11 incluyó 16 partidos en la Premier League.

Su etapa más exitosa fue con Bayern Múnich de 2011 a 2021, disputando 229 partidos, marcando 5 goles, y ganando dos Ligas de Campeones (2012-13, 2019-20), nueve Bundesligas, y dos tripletes europeos. Posteriormente, jugó en Olympique Lyon (2021-23, 58 partidos), Salernitana (2023-24, 7 partidos), y cerró su carrera en LASK Linz (2024-25, 10 partidos), donde las lesiones marcaron su última temporada.

En total, Boateng acumuló 363 partidos en ligas europeas, con 8 goles y 20 asistencias, según registros oficiales de UEFA y Bundesliga. Su versatilidad defensiva lo consolidó como referente mundial.

Éxitos internacionales y reconocimiento

Con la selección alemana, Boateng disputó 76 partidos entre 2009 y 2018, destacando en los Mundiales de 2010, 2014, y 2018. Su actuación en la final del Mundial 2014 contra Argentina, ganada 1-0 en Brasil, lo posicionó como uno de los mejores centrales del mundo. Fue titular en 6 de 7 partidos del torneo, clave en la defensa junto a Mats Hummels.

En 2016, recibió el premio al Futbolista Alemán del Año, votado por periodistas deportivos, tras una temporada sobresaliente con Bayern Múnich. También participó en las Eurocopas de 2012 y 2016, alcanzando semifinales en ambas.

Sus últimos años estuvieron marcados por lesiones, incluyendo problemas de rodilla en Lyon y una fractura de tobillo en LASK, según reportes médicos oficiales.

Anuncio de retiro y mensaje de despedida

Boateng anunció su retiro mediante un video de 1:10 minutos publicado en su cuenta oficial de Instagram, con 2.1 millones de seguidores, el 19 de septiembre. En el mensaje, expresó: “He jugado mucho tiempo, para grandes clubes, para mi país. He aprendido, ganado, perdido y crecí a partir de todo ello. El fútbol me ha dado mucho, ahora es momento de pasar a otra cosa”.

El video, grabado en Múnich, mostró imágenes de sus títulos y partidos con Alemania y Bayern. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) emitió un comunicado agradeciendo su aporte al Mannschaft y su rol en el título mundial.

Contexto y legado en el fútbol

El retiro de Boateng, a los 37 años, cierra una generación dorada del fútbol alemán, junto a figuras como Philipp Lahm y Bastian Schweinsteiger. Su impacto en Bayern Múnich, con 29 trofeos a nivel de clubes, lo sitúa entre los más laureados.

La Copa Mundial 2014, disputada en el Maracaná ante 74.000 espectadores, marcó el pico de su carrera, con transmisiones globales alcanzando 1.000 millones de televidentes. Su estilo, basado en fuerza, precisión en pases largos y lectura defensiva, inspiró a nuevos talentos como Dayot Upamecano.

Boateng no anunció planes inmediatos, pero medios como Kicker reportan interés en roles de entrenador o analista en Alemania. Su legado perdura en el Allianz Arena, donde jugó 163 partidos de Bundesliga, y en la memoria de los hinchas bávaros.