COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Manabí
El Carmen

“Necesitamos salvarlo”: familia de El Carmen solicita ayuda para bebé hospitalizado en Quito

En El Carmen, una familia desesperada pide ayuda para bebé de apenas mes y medio, hospitalizado en Quito por múltiples complicaciones cardíacas y respiratorias que ponen en riesgo su vida.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
“Necesitamos salvarlo”: familia de El Carmen solicita ayuda para bebé hospitalizado en Quito
“Necesitamos salvarlo”: familia de El Carmen solicita ayuda para bebé hospitalizado en Quito

Redacción

Redacción ED.

La familia Vélez, residente en el barrio Carmen Alto del cantón El Carmen, solicita públicamente ayuda para bebé de un mes y medio que permanece hospitalizado en Quito. El niño fue diagnosticado con cardiopatía congénita, insuficiencia cardíaca y otras afecciones graves que requieren un tratamiento especializado y costoso.

El estado de salud del menor

El diagnóstico médico es complejo. El bebé padece infección de vías urinarias, defectos del tabique ventricular, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia respiratoria aguda. La combinación de estas condiciones lo mantiene en estado crítico.

Ángela Vélez, abuela del menor, explicó que la situación sobrepasa las posibilidades económicas de la familia. “Los gastos hospitalarios y el tratamiento son muy altos, necesitamos la colaboración de la ciudadanía”, señaló con preocupación.

El infante se encuentra internado en una casa de salud de Quito, donde recibe atención médica constante. Sin embargo, la permanencia prolongada y los procedimientos especializados generan una carga económica imposible de cubrir sin apoyo externo.

Petición a la comunidad de ayuda para bebé

La familia ha iniciado un llamado solidario para reunir recursos que permitan costear los tratamientos y medicamentos. La señora Vélez compartió el número de cuenta bancaria habilitado para recibir aportes: Banco Pichincha, cuenta de ahorros 2213629224, a nombre de Martin Alejandro Vélez Mera, padre del bebé.

“Cualquier aporte, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia y ayudarnos a salvar la vida de mi nieto”, expresó la abuela, visiblemente afectada por la situación.

La familia también ha compartido un número de contacto para quienes deseen verificar la información o brindar otro tipo de apoyo: 0991033652.

Ayuda para bebé en El Carmen

En el cantón El Carmen, la noticia ha conmovido a vecinos y organizaciones locales. Algunos colectivos comunitarios han iniciado campañas de recaudación, difundiendo el caso en redes sociales para ampliar el alcance del pedido de solidaridad.

La historia del niño refleja las dificultades que enfrentan muchas familias en Ecuador al buscar atención médica especializada para menores con enfermedades congénitas. La falta de recursos se convierte en un obstáculo adicional frente a condiciones que requieren tratamiento urgente.

Un llamado urgente a la solidaridad

En estos casos, no todos logran acceder a la atención completa debido a los altos costos y a la limitada capacidad de los hospitales especializados. Ante este panorama, las familias suelen recurrir a la solidaridad ciudadana como única alternativa para cubrir los gastos.

La familia Vélez mantiene la esperanza de que el caso de su hijo reciba el respaldo necesario para garantizarle un tratamiento oportuno (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Guayaquil entrega 472 prótesis auditivas a más de 900 beneficiarios

Guayaquil avanza en la rehabilitación de pasos elevados en la avenida Pedro Menéndez Gilbert

Accidente en El Oro deja un fallecido y cinco heridos; alcalde de Nabón, Patricio Maldonado, estaba en uno de los vehículos

Programa digital Azul Sostenible: cinco años de información sobre océanos y sostenibilidad

Ferdinan Álvarez responde a acusaciones de supuestos diezmos y lanza reto a Luisa González

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Guayaquil entrega 472 prótesis auditivas a más de 900 beneficiarios

Guayaquil avanza en la rehabilitación de pasos elevados en la avenida Pedro Menéndez Gilbert

Accidente en El Oro deja un fallecido y cinco heridos; alcalde de Nabón, Patricio Maldonado, estaba en uno de los vehículos

Programa digital Azul Sostenible: cinco años de información sobre océanos y sostenibilidad

Ferdinan Álvarez responde a acusaciones de supuestos diezmos y lanza reto a Luisa González

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Guayaquil entrega 472 prótesis auditivas a más de 900 beneficiarios

Guayaquil avanza en la rehabilitación de pasos elevados en la avenida Pedro Menéndez Gilbert

Accidente en El Oro deja un fallecido y cinco heridos; alcalde de Nabón, Patricio Maldonado, estaba en uno de los vehículos

Programa digital Azul Sostenible: cinco años de información sobre océanos y sostenibilidad

Ferdinan Álvarez responde a acusaciones de supuestos diezmos y lanza reto a Luisa González

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO