Hace 2 meses
Seguridad
Local

Cambio de mando en el Batallón N.° 67 Montúfar en Santo Domingo de los Tsáchilas

Con presencia de autoridades provinciales y militares, se efectuó el cambio de mando en el Batallón N.° 67 Montúfar, marcando un relevo institucional importante.
3 minutos de lectura
Cambio de mando en el Batallón N.° 67 Montúfar en Santo Domingo de los Tsáchilas
Cambio de mando en el Batallón N.° 67 Montúfar en Santo Domingo de los Tsáchilas

Redacción

Redacción ED.

El cambio de mando del Batallón N.° 67 Montúfar se desarrolló la mañana del jueves 14 de agosto en Santo Domingo de los Tsáchilas. Se contó con la participación de autoridades civiles y militares. Ellos agradecieron al comandante saliente Darwin Carrera y dieron la bienvenida al entrante Geovanny Vergara.

Cambio de mando con ceremonia militar con presencia de autoridades

La ceremonia tuvo lugar en el complejo militar del Batallón N.° 67 Montúfar. Allí asistieron la prefecta de la provincia, el alcalde de Santo Domingo, el gobernador y demás representantes institucionales.

Durante el acto protocolario, se reconoció el trabajo del coronel Darwin Carrera. Culminó su gestión tras dos años de servicio al frente de la unidad. Posteriormente, se formalizó la posesión del nuevo comandante, el coronel Geovanny Vergara. El evento incluyó el izado del pabellón nacional y desfiles de las tropas.

Cambio de Mando: Reconocimientos y discursos oficiales

El coronel Carrera ofreció un discurso emotivo en el que destacó los logros alcanzados durante su periodo. Subrayó el trabajo de coordinación interinstitucional y los esfuerzos realizados en apoyo a la seguridad ciudadana. Además, agradeció a su equipo de oficiales y tropa por la disciplina y compromiso demostrado.

A su vez, el coronel Vergara expresó su compromiso de mantener la operatividad de la unidad, reforzar la preparación del personal y fortalecer los lazos de colaboración con las autoridades locales. Su intervención estuvo marcada por un llamado a la disciplina y al servicio a la ciudadanía. Tras los discursos, se otorgaron reconocimientos al comandante saliente como muestra de gratitud por su gestión, lo que generó un ambiente solemne y de respeto institucional.

Contexto histórico del Batallón Montúfar

El Batallón N.° 67 Montúfar, con sede en Santo Domingo de los Tsáchilas, tiene una trayectoria de varias décadas en la región. Su misión principal ha sido brindar apoyo a la seguridad interna y garantizar la soberanía nacional en coordinación con otras ramas de las Fuerzas Armadas.

En este sentido, el cambio de mando no solo representa un relevo administrativo, sino también la continuidad de una tradición militar que busca adaptarse a los desafíos actuales. Según datos oficiales, en los últimos años la unidad ha participado en operaciones de control de armas, patrullajes conjuntos con la Policía Nacional y acciones de ayuda humanitaria en la provincia.

Autoridades resaltan relevancia del relevo

El acto de cambio de mando en el Batallón N.° 67 Montúfar reafirma el compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad, la disciplina y el fortalecimiento institucional en Santo Domingo de los Tsáchilas. Con la posesión del coronel Geovanny Vergara, la unidad inicia un nuevo ciclo militar en la provincia (31).

