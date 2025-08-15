COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Manabí
Sucre

Bahía de Caráquez transformará mirador La Cruz y parque Ferroviario en atractivos turísticos

El Municipio del cantón Sucre contrató, por 50 mil dólares, una consultoría para elaborar el Plan Paisajista y Urbano del mirador La Cruz y el parque Ferroviario en Bahía de Caráquez, con un plazo de 120 días, para potenciar el turismo y la economía local.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El mirador La Cruz en la zona alta de Bahía de Caráquez.
El mirador La Cruz en la zona alta de Bahía de Caráquez.
El mirador La Cruz en la zona alta de Bahía de Caráquez.

Pedro Escobar

Redacción ED.

Pedro Escobar

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, en 1993. Licenciado en Ciencias de la Información, con mención en Periodismo... Ver más

[email protected]
50 mil dólares cuesta  la elaboración del Plan Paisajista y Urbano que busca revitalizar dos espacios emblemáticos de Bahía de Caráquez: el mirador La Cruz y el parque Ferroviario.
El proyecto, con un plazo de ejecución de 120 días, tiene como objetivo convertir estos lugares en atractivos turísticos que impulsen la economía local y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
La consultoría está a cargo de Gustavo González, un profesional reconocido por su trabajo en el diseño del parque La Rotonda en Portoviejo.
Su experiencia en proyectos urbanos garantiza un enfoque técnico y estético para los nuevos espacios. El proyecto abarca la planificación integral de ambos sitios, con énfasis en su integración con el entorno natural y su funcionalidad para la comunidad.

Inicio de las actividades


Esta semana, el proceso comenzó con un conversatorio entre Gustavo González, autoridades municipales y técnicos del Municipio de Sucre. El encuentro marcó el inicio formal de la consultoría y permitió definir los primeros lineamientos del plan.
También se reunieron  con actores sociales y habitantes de los barrios Astillero, La Cruz, María Auxiliadora, Equitativa y San Roque, con el fin de recopilar aportes de la comunidad.
Estas actividades reflejan el enfoque participativo del proyecto, que busca involucrar a diversos sectores de la población en la planificación de los espacios públicos.

Objetivos del plan paisajista


El plan tiene como meta principal transformar el mirador La Cruz y el parque Ferroviario en espacios que no solo embellezcan Bahía de Caráquez, sino que también generen dinamismo económico.
Según el alcalde Carlos Mendoza Rodríguez, el proyecto busca crear “espacios públicos de primer nivel” que se conviertan en “íconos de orgullo para todos los sucrenses”.
Además, se espera que estos espacios fomenten actividades comerciales y recreativas que beneficien a los habitantes de la ciudad.

Enfoque participativo y sostenible

El consultor subrayó la importancia de la participación ciudadana para garantizar el éxito del proyecto. Las reuniones con los barrios y los sectores turísticos permitirán incorporar las necesidades y expectativas de los habitantes en el diseño final.
Además, el plan priorizará la sostenibilidad, respetando el entorno natural de Bahía de Caráquez, una ciudad conocida por su riqueza ecológica y su ubicación estratégica frente al estuario del río Chone.

Bahía de Caráquez, «la ciudad Sin Copia»


Bahía de Caráquez, ubicada en la provincia de Manabí, es un destino reconocido por su belleza natural, sus playas y su enfoque en el ecoturismo. Sin embargo, sus espacios públicos han enfrentado desafíos para mantenerse como atractivos turísticos competitivos.
El mirador La Cruz ofrece vistas panorámicas del estuario y la ciudad, mientras que el parque Ferroviario está vinculado a la historia del ferrocarril en la región, lo que lo convierte en un punto de interés cultural.
Este proyecto se suma a esos esfuerzos, buscando posicionar a Bahía de Caráquez como un destino turístico de referencia en Manabí.
Con información del corresponsal Wellington Vélez

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bahía de Caráquez transformará mirador La Cruz y parque Ferroviario en atractivos turísticos

Esta es la provincia más segura de Ecuador, con una tasa de criminalidad de cero

¡El frío en Portoviejo dispara las ventas de pijamas y abrigos!

Cnel Manabí adopta medidores prepago; usuarios le dicen adiós a las deudas y al consumo descontrolado

Bloque de Seguridad allana “narcovivienda” de lujo en Quevedo vinculada a banda criminal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bahía de Caráquez transformará mirador La Cruz y parque Ferroviario en atractivos turísticos

Esta es la provincia más segura de Ecuador, con una tasa de criminalidad de cero

¡El frío en Portoviejo dispara las ventas de pijamas y abrigos!

Cnel Manabí adopta medidores prepago; usuarios le dicen adiós a las deudas y al consumo descontrolado

Bloque de Seguridad allana “narcovivienda” de lujo en Quevedo vinculada a banda criminal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Esta es la provincia más segura de Ecuador, con una tasa de criminalidad de cero

¡El frío en Portoviejo dispara las ventas de pijamas y abrigos!

Cnel Manabí adopta medidores prepago; usuarios le dicen adiós a las deudas y al consumo descontrolado

Bloque de Seguridad allana “narcovivienda” de lujo en Quevedo vinculada a banda criminal

Ángela Aguilar rompe en llanto y denuncia la desigualdad de género en la música mexicana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO