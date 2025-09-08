COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ambiente
Ambiente

A dos años del sí por el Yasuní, sigue la espera del cierre de los pozos petroleros

La agrupación Yasunidos critica al Gobierno por cerrar solo unos pozos de los 246 en el Bloque 43-ITT, en el Yasuní, ignorando la consulta popular de 2023,
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Yasuní fue nombrado Parque Nacional del Ecuador en 1979 y Reserva de la Biosfera de la UNESCO en 1989.
Yasuní fue nombrado Parque Nacional del Ecuador en 1979 y Reserva de la Biosfera de la UNESCO en 1989.
Yasuní fue nombrado Parque Nacional del Ecuador en 1979 y Reserva de la Biosfera de la UNESCO en 1989.
Yasuní fue nombrado Parque Nacional del Ecuador en 1979 y Reserva de la Biosfera de la UNESCO en 1989.

Freddy Solórzano

Redacción ED.

Freddy Solórzano

Redacción ED.

Primero subió a un escenario y creyó que era su lugar. Fue hermoso mientras duró. Dejó el teatro... Ver más

[email protected]

Dos años después de la consulta popular para dejar bajo tierra el petróleo del Yasuní, el mandato aún no se ha cumplido. El 58,95 % de los ecuatorianos decidió en 2023 mantener bajo tierra el crudo del Bloque 43-ITT, ubicado en el Yasuní.

El Gobierno no ha cerrado ni una decena de pozos, según denunció Johanna Romero, integrante de la agrupación ambientalista Yasunidos. Romero cuestionó la falta de acciones concretas y el incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional.

“El Gobierno entregó un informe en mayo y junio del año pasado, pero para agosto de 2024 ya se había cumplido un año de la consulta. Ese era el plazo para haber suspendido la extracción, y no lo han hecho”, señaló. Según explicó, este incumplimiento es evidente no solo en la falta de acciones, sino también en los argumentos que ha esgrimido el Ejecutivo para justificar su inacción.

La justificación del Gobierno

De acuerdo con la vocera de Yasunidos, el Gobierno ha manejado dos líneas principales de justificación: la supuesta imposibilidad técnica de cumplir con el plazo de un año y los costos económicos asociados al cierre. Sin embargo, Romero afirma que ambas razones carecen de sustento técnico.

“Han dicho que necesitan cinco años, luego dijeron que solo cuatro meses. Los datos que presentan se contradicen entre sí, y cuando los analizamos con expertos petroleros, concluimos que el cierre técnico de los pozos —el proceso de suspensión— puede hacerse en minutos. No es cierto que tomaría años”, aseguró.

Los pozos petroleros siguen funcionando

Actualmente, según Romero, solo un pozo ha sido cerrado, y eso no consta oficialmente en el informe entregado a la Corte Constitucional. Por información no oficial, se estima que podrían haberse cerrado entre cinco y ocho pozos más. Sin embargo, el plan inicial del Gobierno preveía cerrar apenas cinco en 2024 y 45 en 2025, muy por debajo de los 246 pozos que deberían ser retirados.

Romero también cuestionó la falta de voluntad política y la exclusión de las comunidades y organizaciones promotoras de la consulta del proceso de cumplimiento. “Desde el año pasado no ha habido ningún tipo de acercamiento. Todo se ha manejado a puertas cerradas. El comité interinstitucional creado por el presidente Noboa en mayo de 2024, supuestamente para coordinar el cumplimiento, apenas se ha reunido dos veces. Solo aprobaron el informe que enviaron a la Corte Constitucional en agosto de 2024. Nada más”, señaló.

“Estamos preparando una acción por incumplimiento, porque la Corte es la única instancia que puede exigir que se respete una consulta popular. No hay otro camino legal para obligar al Estado a cumplir con lo que el pueblo decidió”, sostuvo.

El comunicado del presidente sobre el Yasuní

El presidente Daniel Noboa, el 20 de agosto de 2024, señaló en un comunicado que respeta la voluntad popular expresada en la consulta de 2023, y que “su compromiso de honrar esta decisión se mantiene firme”. Asimismo, informó que se ha solicitado a la Corte Constitucional que inicie la fase de seguimiento al dictamen que dio paso a la consulta.

Con una extensión de más de un millón de hectáreas en el corazón de la Amazonía, el Yasuní no solo es el mayor parque nacional del Ecuador, sino también una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. Ubicado en el centro-norte de la región amazónica del país, alberga 150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 598 de aves, 169 de mamíferos y 2.113 especies de flora. Los expertos lo describen como un “centro de biodiversidad de extraordinaria riqueza a nivel mundial”.

También es hogar de varios pueblos indígenas ancestrales, entre ellos los Tagaeri y los Taromenane, considerados los últimos en aislamiento voluntario en el país. El gobierno ecuatoriano creó el parque en 1979 y la Unesco lo declaró Reserva de la Biosfera en 1989.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Millones en publicidad: La estrategia de Israel para influir en la opinión pública global

Arranca el juicio contra el hombre acusado de intento de asesinato contra Trump en Florida

Dos adolescentes murieron electrocutados en juegos mecánicos en Milagro, provincia del Guayas

Conozca paso a paso el procedimiento para reportar mal servicio y presuntos actos irregulares en el IESS

Tribunal ratifica que Donald Trump debe pagar $83 millones a la escritora Jean Carroll por difamación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Millones en publicidad: La estrategia de Israel para influir en la opinión pública global

Arranca el juicio contra el hombre acusado de intento de asesinato contra Trump en Florida

Dos adolescentes murieron electrocutados en juegos mecánicos en Milagro, provincia del Guayas

Conozca paso a paso el procedimiento para reportar mal servicio y presuntos actos irregulares en el IESS

Tribunal ratifica que Donald Trump debe pagar $83 millones a la escritora Jean Carroll por difamación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Millones en publicidad: La estrategia de Israel para influir en la opinión pública global

Arranca el juicio contra el hombre acusado de intento de asesinato contra Trump en Florida

Dos adolescentes murieron electrocutados en juegos mecánicos en Milagro, provincia del Guayas

Conozca paso a paso el procedimiento para reportar mal servicio y presuntos actos irregulares en el IESS

Tribunal ratifica que Donald Trump debe pagar $83 millones a la escritora Jean Carroll por difamación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO