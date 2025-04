Meryl Streep y el “ay, no” que aún duele: Rechazar el papel de Eva Perón

Meryl Streep, la legendaria actriz de 75 años, confesó que lamenta haber rechazado el papel de Eva Perón en la película Evita (1996). En Los Ángeles, según Far Out Magazine, dijo que la decisión, tomada por agotamiento, le dejó un “amargo pesar”, aunque lo toma con filosofía.

Meryl Streep es sinónimo de excelencia, con 21 nominaciones al Oscar y 3 estatuillas. Pero hasta las reinas tienen arrepentimientos. En una entrevista con Far Out Magazine, la actriz reveló que dejar pasar el papel de Eva Perón en la película Evita, dirigida por Alan Parker, es uno de sus grandes “¿y si…?”. “Fue una decepción amarga,” admitió, aunque bromeó: “Como dijo Albert Brooks, ‘Meryl, habría sido monumental, pero todos dirían: ¿y qué más?’”.

Streep relató que estaba lista para brillar como la icónica primera dama argentina en 1989, bajo la dirección de Oliver Stone. Había aprendido el guion musical de Andrew Lloyd Webber en una semana y grabó demos que dejaron boquiabiertos a los productores. “Es sensacional, absolutamente asombrosa,” dijo Robert Stigwood a Variety. Pero el proyecto entró en un limbo de producción, y Streep, agotada tras una década de roles intensos, se retiró en septiembre de 1989.

El papel finalmente fue para Madonna, quien lo peleó con uñas y dientes, enviando una carta de cuatro páginas a Parker, según Vanity Fair. La decisión no fue fácil. Michelle Pfeiffer también estuvo cerca, grabando demos antes de quedar embarazada. Streep intentó volver al proyecto, pero ya era tarde.

El contexto de un ‘no’ histórico

Evita tuvo un camino tortuoso. Desde 1978, el musical de Webber y Tim Rice era un éxito, pero la adaptación cinematográfica pasó por cuatro estudios y siete directores. Nombres como Glenn Close, Liza Minnelli y Barbra Streisand sonaron para el papel, pero conflictos creativos y problemas logísticos, como disturbios en Argentina en 1989, frenaron todo. Cuando Parker tomó las riendas en 1994, Madonna se impuso, ganando un Golden Globe por su actuación.

El arrepentimiento de Streep no es único. En 1990, Michelle Pfeiffer lamentó dejar Thelma & Louise por conflictos de agenda, según People. Pero Streep, con su humor, relativiza. “Es solo una película,” dijo, citando a Brooks.

Streep continuó brillando

Streep no se quedó atrás. Su carrera incluye joyas como Kramer vs. Kramer (1979), Sophie’s Choice (1982) y Mamma Mia! (2008), donde mostró su talento musical. En 2024, recibió el Premio Donostia en San Sebastián, consolidando su legado. Aunque no fue Evita, su voz resonó en otros escenarios.

A sus 75 años, Streep no para. Está en conversaciones para un proyecto con Martin Scorsese, según Deadline, y sus fans sueñan con verla en otro musical. “Evita fue una oportunidad perdida, pero sigo adelante,” dijo en Far Out. En X, @movielover89 resumió: “Meryl no necesita un Oscar más, pero Evita habría sido la guinda del pastel.” Su arrepentimiento, lejos de apagar su brillo, humaniza a una leyenda.