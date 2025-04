¡Demi Moore revela cómo vivió su derrota en los Oscars 2025!

Demi Moore, la estrella de 62 años, confesó que no se sintió “destrozada” tras perder el Oscar a Mejor Actriz por La Sustancia ante Mikey Madison. En Los Ángeles, explicó a Time que intuyó la victoria de su rival, mostrando una vibra positiva.

Demi Moore vivió la noche de los Oscars 2025 como una reina, aunque no se llevó la estatuilla. Nominada por primera vez por su papel en La Sustancia, la actriz enfrentó la derrota con una sonrisa. En una entrevista con Time, reveló que durante una pausa comercial, le susurró a su mánager: “Creo que va para Mikey”. Y así fue: Mikey Madison, de 25 años, ganó por Anora, que también se llevó Mejor Película.

“No sé por qué lo supe, pero lo supe. Estaba tan centrada y calmada. No me sentí destrozada. No sentí nada de eso. Simplemente confié, y sigo confiando, en lo que está por suceder”, dijo Demi, demostrando que los años le han dado perspectiva. Su papel como Elisabeth Sparkle, una actriz enfrentando el edadismo en Hollywood, le valió premios en los Golden Globes, Critics Choice y SAG Awards, según Variety. Pero los Oscars, celebrados el 2 de marzo en el Dolby Theatre, coronaron a Madison.

Demi Moore no se escondió tras la derrota

Tras la ceremonia, Demi no se escondió. Se fue al Vanity Fair Oscar Party con sus hijas Rumer, Scout y Tallulah Willis, luciendo un vestido dorado. Tallulah compartió en Instagram (@buuski) una foto de su mamá en bata, comiendo papas fritas con su perrita Pilaf. “MI ganadora,” escribió, consiguiendo miles de likes. Los fans en X aplaudieron su actitud.

Rumer, de 36 años, también celebró a su madre. En Instagram (@rumerwillis), escribió: “Eres una fuerza, tu legado va más allá de los premios.” La foto de Demi con dos bandejas de papas fritas se volvió icónica, según Cosmopolitan, mostrando que sabe disfrutar el momento.

El camino de Demi no fue fácil. Antes de La Sustancia, pensó en retirarse, herida por un productor que la llamó “actriz de palomitas,” según Reuters. Pero el guion de Coralie Fargeat le dio vida. “El universo me dijo: ‘No has terminado’,” contó en los Golden Globes. Su papel, lleno de prótesis y escenas intensas, le ganó las mejores críticas de su carrera, según The New York Times.

Un regreso que no necesita estatuilla

La ironía no pasó desapercibida. La sustancia critica cómo Hollywood valora a las actrices jóvenes sobre las mayores, y algunos fans, como @Hgserrano en X, notaron: “Demi perdiendo ante Mikey es la trama de la película.” Sin embargo, Demi y Mikey se apoyaron mutuamente. “Felicidades, Mikey, ¡quiero ver qué sigue!,” posteó Demi en Instagram (@demimoore).

No es la primera vez que Hollywood ve una derrota resonante. En 2019, Glenn Close perdió ante Olivia Colman, y su gracia al aplaudir se volvió viral, según People. Demi, como Close, mostró elegancia. “No se trata de ganar o perder, sino de estar presente,” dijo a Time, reflejando su madurez.

Demi no se detiene. Está filmando la segunda temporada de Landman en Paramount+ y protagonizará I Love Boosters con Keke Palmer, según Variety. Su derrota no opaca su regreso. Como dijo en Instagram: “Esto es solo el comienzo.” Los fans ya esperan su próximo hit, y Hollywood, claramente, no la dejará ir.