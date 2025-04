Mare Cevallos: "Estoy en un punto de mi vida donde mis demonios y yo convivimos en paz".

La actriz ecuatoriana María Emilia Cevallos, cariñosamente conocida como ‘Mare Cevallos’, ofreció una mirada íntima a su mundo interior en una reciente conversación con un medio nacional.

En esta reveladora charla, la también presentadora y exreina de belleza compartió reflexiones profundas sobre su proceso de aceptación personal, su arraigada conexión espiritual y los desafíos inherentes a vivir bajo la constante observación del público.

Mare Cevallos no esconde sus sombras

Con la frontalidad que la caracteriza, Mare Cevallos destacó su filosofía de vida basada en la integración de los aspectos menos luminosos de su ser. “Aceptar y no quieren aceptar, y yo no soy así, yo no soy así. Hay que integrar nuestros demonios a nuestra luz y hay que aprender a convivir con ellos”, afirmó. De esta manera, la popular intérprete deja al descubierto su viaje interior, un camino que comenzó a una edad temprana y que la ha llevado a una profunda comprensión de sí misma.

Pero además de su visión sobre la aceptación personal, Mare habló sobre su despertar espiritual que contribuyó a transformar su perspectiva de la realidad. “Yo creo que mi vida ha estado llena de un proceso espiritual desde muy chica, yo desperté y entendí que somos más que un cuerpo, sino que somos espíritu”, reveló la actriz. Esta comprensión fue fundamental para navegar los momentos difíciles y los triunfos de su vida y su trayectoria profesional, señaló la guayaquileña.

Mare Cevallos tampoco teme hablar abiertamente sobre sus equivocaciones. “Y he tenido muchos errores en el camino, sí, pero es parte de aprender, es parte de crecer, es parte de despertar, es parte de evolucionar”, expresó. “Entonces, yo creo que estoy en un punto de mi vida donde mis demonios y yo convivimos en paz, donde todavía a veces me siguen un poquito asustando en las noches, pero es así, la vida es una montaña rusa de emociones. Hoy estamos, mañana no, hoy estamos bien, mañana puede que no, pero lo importante es que no nos demos por vencidos”, agregó.

¿En MasterChef Celebrity Ecuador 3?

Por otro lado, la actriz de diversas producciones de Ecuavisa desmintió que participará en la tercera temporada del reality MasterChef Celebrity Ecuador, un rumor que ha tomado fuerza en las últimas semanas. “Eso vienen diciendo desde la primera temporada y nada…”, respondió.

Y ante la posibilidad hipotética de recibir una propuesta formal del programa, su sinceridad es refrescante.

“¿Ni siquiera sé hacer arroz. Mi plato estrella son huevos revueltos con prosciutto y quesito de cabra. Eso es todo lo que yo como. Entonces, si es que llegase a tomar la propuesta tendría que meterme de cabeza, porque a mí no me gusta hacer las cosas mal», admitió Mare Cevallos.

Empatía ante los mensajes de odio en redes sociales

Finalmente, abordó un tema delicado para las figuras públicas: las críticas y el “hate” que a menudo prolifera en las redes sociales.

Cevallos expresó su empatía y ofreció una perspectiva realista sobre la exposición mediática. “Todos en este medio, estamos expuestos a que nos hagan pedazos. Ayer fue Érika Vélez, mañana será otra persona. Todos estamos expuestos a que nos hagan ‘miércoles’. Y es doloroso, ¿sabes por qué? Porque incluso la gente jura que te conoce o que sabe quién eres realmente por lo que vio en un programa de televisión”, lamentó Mare Cevallos.