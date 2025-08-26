TercerMundo cierra su gira con éxito y misterio: ¿qué pasó con la banda ecuatoriana?

La agrupación ecuatoriana TercerMundo finalizó con rotundo éxito su “Íntimos Tour Discotecas 2025”, que alcanzó 23 presentaciones con llenos totales en distintas ciudades del país. Sin embargo, tras sus últimas fechas en Galápagos, el silencio en redes sociales y un mensaje enigmático despertaron inquietud entre sus seguidores.

El sábado 23 de agosto, la banda ofreció su última presentación de la gira en el Bongo Bar de Galápagos, luego de dos noches consecutivas de conciertos a sala llena. Desde entonces, no se conocen novedades de los integrantes y sus redes sociales amanecieron teñidas de negro con una publicación que generó desconcierto.

Una gira con todas las entradas agotadas

El “TercerMundo Íntimos Tour Discotecas 2025” se convirtió en una de las giras nacionales más exitosas del año. La banda recorrió Quito, Riobamba, Guayaquil, Santo Domingo, Esmeraldas, Manta, Portoviejo, Loja, Cuenca y también llegó a Galápagos, con un total de 23 fechas que colgaron el cartel de sold out (todo agotado)

En cada ciudad, el grupo llenó discotecas y bares, demostrando la vigencia de su propuesta musical y la fidelidad de sus fanáticos, que acompañaron cada presentación con entusiasmo y energía.

El cierre en Galápagos y el silencio inesperado de TercerMundo

El viernes 22 y el sábado 23 de agosto, TercerMundo cerró su tour en el Bongo Bar de Galápagos. Ambos conciertos se realizaron a lleno completo y dejaron un sabor de éxito entre quienes asistieron. Sin embargo, tras el último show, el panorama cambió.

Desde la noche del sábado, la agrupación no ha realizado publicaciones ni apariciones públicas. A esto se sumó que este lunes, 25 de agosto, sus redes sociales aparecieron completamente negras y con un mensaje breve que decía: “VALIMOS… ¡GRACIAS!”.

La última publicación de TercerMundo genera incertidumbre

El enigmático mensaje encendió las alarmas entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a preguntar qué sucedió con la banda. En plataformas como Instagram y Facebook se multiplicaron los comentarios de fans que buscan respuestas y temen que se trate de un anuncio de separación.

La productora 180 Producciones, encargada de la gira, no se ha pronunciado oficialmente hasta el momento. Esto ha alimentado aún más la incertidumbre y generado múltiples teorías sobre el futuro inmediato del grupo.

Reacciones de los seguidores

Los seguidores de TercerMundo han expresado sorpresa, preocupación y confusión. Algunos especulan con que se trata de una estrategia de mercadeo previa a un nuevo proyecto musical. Otros creen que podría ser un anuncio de pausa indefinida o incluso el cierre definitivo de la banda.

En redes sociales se pueden leer mensajes como: “No nos dejen así, necesitamos saber qué pasó”, “¿Acaso es el final de TercerMundo?” o “Esto solo puede ser el inicio de algo nuevo”.

¿Final o nuevo comienzo?

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre lo que ocurre con TercerMundo. Lo cierto es que la agrupación acaba de culminar una de las giras más exitosas de su trayectoria, consolidando su lugar en la escena musical ecuatoriana.

Si bien la publicación en negro con el mensaje “VALIMOS… ¡GRACIAS!” despierta dudas, también podría ser una estrategia para anunciar una nueva etapa. El misterio sigue abierto y sus fanáticos esperan con expectativa una pronta aclaración de la banda o su productora.