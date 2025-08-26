COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Música

Miguel Bosé regresa a Quito: inicia preventa exclusiva para su concierto de marzo de 2026

Celebra con Miguel Bosé: comienza la preventa de entradas para su esperado concierto en Ecuador y disfruta beneficios especiales.
Miguel Bosé regresa a Quito: inicia preventa exclusiva para su concierto de marzo de 2026
Bosé regresa a Ecuador luego de nueve años.
Miguel Bosé regresa a Quito: inicia preventa exclusiva para su concierto de marzo de 2026
Bosé regresa a Ecuador luego de nueve años.

Los fans de Miguel Bosé en Ecuador tienen motivos para celebrar: este martes 26 de agosto de 2025 comienza la preventa exclusiva de entradas para su esperado concierto en Quito, programado para el 7 de marzo de 2026 en el Coliseo General Rumiñahui.

Tras casi una década desde su última presentación en Ecuador, Miguel Bosé volverá a los escenarios del país con su ‘Importante Tour’, que promete un espectáculo lleno de grandes éxitos y nuevas canciones. Los clientes de Produbanco tendrán acceso anticipado a boletos con beneficios especiales hasta el jueves 28 de agosto.

Preventa exclusiva y beneficios 

La preventa exclusiva está disponible para clientes de Produbanco, quienes podrán disfrutar de:

  • 10% de descuento en todas las localidades.

  • Diferido a 10 meses sin intereses.

  • Un mes de gracia para el pago.

Estos beneficios estarán vigentes hasta el jueves 28 de agosto de 2025 o hasta agotar el stock destinado a preventa.

Venta general de entradas y puntos de compra

La venta general de las entradas para el concierto iniciará el viernes 29 de agosto de 2025 en los puntos físicos de Ticketshow en Quito, Guayaquil y Cuenca, así como en la plataforma online ticketshow.com.ec.

Precios de entradas (sin IVA ni costo de servicio):

  • General: USD 48

  • Preferencia: USD 90

  • Butacas: USD 150

  • Butacas VIP: USD 180

  • Sillas Top Box: USD 200

  • Sillas Miguel Bosé: USD 240

Puntos de venta habilitados:

  • Quito: Riocentro, Paseo San Francisco, C.C. El Recreo

  • Guayaquil: Mall del Sol, Riocentro Entre Ríos, Riocentro Ceibos

  • Cuenca: Mall del Río – Sala de Bolos

  • Online: ticketshow.com.ec

Un regreso esperado: Miguel Bosé después de nueve años

La última presentación de Miguel Bosé en Ecuador fue en febrero de 2016, con conciertos en Guayaquil y Quito como parte del Amo Tour. Este regreso en 2026 marca casi una década desde aquel encuentro con sus fans ecuatorianos, aumentando la expectativa para un show que combinará sus grandes clásicos con nuevas producciones musicales.

Un concierto lleno de éxitos

El ‘Importante Tour’ de Miguel Bosé ya ha recorrido México, España y Estados Unidos con gran éxito. El concierto incluirá canciones emblemáticas como “Si tú no vuelves”, “Morena Mía”, “Amante Bandido” y “Te Amaré”, además de nuevos temas que el artista presentará a sus seguidores.

Top Shows, la empresa organizadora, adelantó que el montaje contará con un despliegue de luces, pantallas y sonido de última generación, pensado para conectar con distintas generaciones de fans.

El legado de Miguel Bosé

Con más de 30 millones de discos vendidos, Miguel Bosé es una de las figuras más influyentes de la música iberoamericana. Entre sus reconocimientos destacan el Grammy Latino Persona del Año (2013), el Billboard Latino (2007) y el MTV Europe Music Award (2017), consolidando su trayectoria como icono de la música internacional.

