Sofía Caiche responde a las críticas: “Yo no me voy a amargar por tres pelagatos”

A sus 44 años, la actriz y animadora ecuatoriana Sofía Caiche sigue generando titulares y encendiendo las redes. Su estilo directo, irreverente y sin censura se ha convertido en su sello, especialmente en los pódcast en los que participa, como Un Show De Cache-T y En 4, donde suele hablar sin tapujos de temas de intimidad, cargados a veces de doble sentido.

Este estilo frontal ha provocado todo tipo de reacciones. Algunos la celebran como una mujer valiente que dice lo que muchos callan. Otros, no han dudado en etiquetarla de “vulgar”. Pero lejos de callar o disculparse, Caiche ha respondido con seguridad y humor. “Soy la vulgar del año 2025. Si me quieren dar ese título, está bien”, dijo con ironía en declaraciones al diario Extra.

Fiel a su personalidad: “Yo digo lo que pienso”, dice Sofía

Sofía ha dejado claro que no tiene intención de cambiar para complacer a nadie. “Que hablen y digan lo que quieran. No me importa, yo sé quién soy”, expresó. Y enfatizó que su estilo no busca ofender, sino expresarse con autenticidad. “Yo digo lo que pienso sin lastimar a nadie. Pero hay gente que no está lista para esta conversación”.

Frente a los ataques, la actriz no pierde el foco: “Son tres y cuatro pelagatos que opinan que soy vulgar. A mí me tiene sin preocupación y sin cuidado. Yo estoy trabajando y facturando, yo sigo en lo mío”.

Reinventarse sin dejar de ser ella

Además de sus intervenciones en pódcast, Caiche combina su trabajo en radio con apariciones en plataformas digitales y está preparando su regreso a la televisión con un nuevo proyecto que aún no ha revelado. Su presencia mediática no ha disminuido, y su autenticidad la mantiene en el centro de la conversación.

Sofía también ha aclarado que muchas de las frases que han causado revuelo surgen porque se siente relajada en los espacios que comparte con amigos del medio. “Me olvido que estoy frente a una cámara, y que todo queda grabado”, ha dicho. Aun así, no se arrepiente.

Sofía está respaldada por su familia y su autenticidad

Más allá del ruido en redes, Sofía Caiche tiene claro quién está de su lado. Recibe el apoyo constante de su familia, especialmente de su esposo, el húngaro Tihomir Tihomirov, quien respalda cada paso que da.

“Yo no me voy a estar peleando ni amargando. Estoy enfocada en mi trabajo y en mi familia”, aseguró. La actriz ha logrado cultivar una audiencia que la sigue precisamente porque dice lo que muchos no se atreven, y aunque su estilo puede no gustar a todos, ha demostrado que en el mundo del espectáculo la autenticidad también tiene valor.

Una voz sin filtro que no pide permiso

En tiempos donde las figuras públicas enfrentan un escrutinio constante, Sofía Caiche sigue firme en su postura de no traicionarse a sí misma. Para ella, ser directa no es sinónimo de grosería, sino de libertad. Su historia, lejos de apagarse por las críticas, sigue escribiéndose con la fuerza de quien se sabe segura de lo que es y de lo que quiere.