Servicios de matriculación suspendidos en Santo Domingo por mantenimiento del sistema Axxis

Suspensión de servicios de tránsito en Santo Domingo desde el 28 hasta el 30 de mayo. Los servicios de matriculación y emisión de licencias están suspendidos por mantenimiento técnico en el sistema Axxis.

La Empresa Pública Municipal de Transporte (EPMT) de Santo Domingo y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) suspendieron desde el martes 28 hasta el jueves 30 de mayo de 2025 los servicios de matriculación vehicular y emisión de licencias, debido a mantenimiento programado del sistema informático Axxis, según informaron las autoridades.

Servicios interrumpidos afectan a conductores en fecha clave

Los usuarios acudieron a las ventanillas este jueves 30, último día hábil del mes, sin conocer la suspensión. Manuel Jiménez, uno de los afectados, expresó su desconcierto: “Nos dicen que nos darán un plazo, pero no sabemos cuál será”.

La EPMT suspendió los trámites de matriculación y liberación de vehículos, mientras que en la ANT no se están emitiendo licencias. Esta suspensión ha generado incertidumbre en usuarios que temen recargos por no cumplir con los plazos del calendario de matriculación.

Las autoridades informaron que los turnos agendados se reprogramarán desde el lunes 2 de junio. Hasta entonces, no habrá atención al público en los servicios afectados por la parada técnica del sistema Axxis.

Suspensión de servicios de tránsito en Santo Domingo: la revisión técnica vehicular se mantiene con normalidad este sábado

Pese a la suspensión general, la revisión técnica vehicular sigue funcionando. El subdirector del Centro de Revisión Técnica de la EPMT, Donovan Ayoví, explicó que los propietarios con placas terminadas en dígito 4 deben cumplir con el proceso para evitar multas por incumplimiento del cronograma.

Ayoví también informó que este sábado 31 de mayo habrá atención extraordinaria en las instalaciones de la EPMT, únicamente para revisión técnica. Esto permitirá a los conductores avanzar con sus trámites mientras se restablecen los otros servicios.

Usuarios preocupados por posibles sanciones ante suspensión de servicios de tránsito en Santo Domingo

Algunos ciudadanos se mostraron preocupados por la posibilidad de recargos o multas si no logran completar la matriculación dentro del mes. La EPMT aún no ha emitido una resolución oficial sobre posibles exoneraciones o ampliaciones de plazo para los usuarios afectados.

La suspensión ha sido notificada como parte de un mantenimiento técnico programado, y no por fallos imprevistos. No obstante, muchos usuarios aseguran que no fueron informados oportunamente, lo que generó complicaciones en su planificación.

Las autoridades locales recomendaron estar atentos a los canales oficiales de la EPMT y ANT para futuras actualizaciones.

Contexto del mantenimiento del sistema Axxis

El sistema Axxis, utilizado a nivel nacional por la Agencia Nacional de Tránsito, es la plataforma principal para la gestión de licencias, matrículas y demás trámites vehiculares. Este sistema requiere mantenimiento periódico para garantizar su operatividad.

Según comunicó la ANT, los trabajos se desarrollan entre el 28 y el 30 de mayo. Esta intervención busca mejorar la capacidad y seguridad del sistema, afectando temporalmente la prestación de servicios en todo el país, incluyendo Santo Domingo.

Se espera que el servicio se reanude con normalidad el lunes 2 de junio, cuando los ciudadanos podrán reagendar sus citas y continuar con sus trámites pendientes.