Serena Williams perdió más de 30 libras usando un fármaco: «No podía cambiar el número en la balanza»

La tenista Serena Williams, de 43 años, reveló en una entrevista con la revista People que utilizó una medicación tipo GLP-1 para perder más de 30 libras (aproximadamente 13 kilos).

Aseguró que siempre fue una persona disciplinada, pero tras su segundo embarazo no lograba perder peso.

Serena Williams luchó con su peso durante años

La deportista de élite explicó que su decisión de recurrir a la medicación vino después de años de lucha con su peso, especialmente tras el nacimiento de sus hijas. El primer cambio ocurrió tras el parto de Alexis Olympia en 2017, cuando una cesárea de emergencia marcó un punto de inflexión en su cuerpo.

A pesar de su historial como atleta profesional, la tenista no logró recuperar su peso ideal con entrenamiento y dieta, lo que la llevó a buscar alternativas médicas. “Nunca había tenido problemas para alcanzar mi peso ideal, sin importar cuánto entrenara. Pero después de tener a Olympia en 2017 por cesárea de emergencia, las cosas cambiaron”, confesó.

La experiencia se repitió con el nacimiento de su segunda hija, Adira, en agosto de 2023. Williams perdió peso rápidamente en las primeras dos semanas posteriores al parto, pero el proceso se estancó. “Perdí el peso del embarazo en dos semanas, pero luego simplemente me estanqué. No bajé ni una libra más. Fue frustrante. Siempre he trabajado duro. Sé lo que requiere ser la mejor. Y aun así, no podía cambiar el número en la balanza ni la forma en que me veía”, dijo.

La decisión que le cambió la vida

La medicación tipo GLP-1, originalmente desarrollada para tratar la diabetes tipo 2, ha ganado popularidad en los últimos años como herramienta para la gestión de peso bajo supervisión médica. Ejemplos como Ozempic y Saxenda, que contienen semaglutida, son parte de esta categoría, aunque Serena Williams no especificó el fármaco exacto utilizado.

Lo que sí dijo es que investigó a fondo antes de tomar la decisión. “Hice mucha investigación. Me pregunté: ‘¿Es esto un atajo? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles no?’ Quise entenderlo todo antes de hacerlo”, declaró.

Los efectos han sido notables y ellas los celebra. “Me siento genial. Me siento realmente bien y saludable. Me siento liviana, física y mentalmente”, expresó.

Además, dijo que la pérdida de peso le permitió aumentar su actividad física y reducir el dolor en sus articulaciones, mejorando su calidad de vida.

Serena Williams siguió el camino de otras celebridades

El uso de GLP-1 ha sido adoptado por otras celebridades, reflejando una tendencia creciente en la gestión de peso.

Serena Williams enfatizó que comenzó el tratamiento para sentirse cómoda consigo misma, no por presión externa, alineándose con su mensaje de autoaceptación. (13).