Sastrería y estilo: Los cinco looks que reinaron en la Met Gala 2025

La Met Gala 2025 brilló con atuendos inspirados en el dandismo negro el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. Zendaya, Rihanna, Bad Bunny, Shakira, y Colman Domingo destacaron. Sus looks interpretaron el dress code “Tailored for You (A tu medida)” con poder y narrativa.

La Met Gala 2025 transformó el Museo Metropolitano de Arte en un escaparate de moda y resistencia cultural. Con el tema Superfine: Tailoring Black Style, inspirado en el libro de Monica Miller, la gala celebró el dandismo negro como expresión de identidad. Cinco estrellas, incluidas dos latinas, se robaron la noche con looks detallados y simbólicos, según reportes de Vogue, The Cut, y fans en redes sociales. Aquí, los detalles de sus atuendos, desde zapatos hasta accesorios.

Zendaya, ícono de Euphoria y Dune, lució un traje sastre blanco de Louis Vuitton diseñado por Pharrell Williams. La chaqueta entallada y los pantalones rectos se complementaron con un sombrero de ala ancha. Sus uñas rojas añadieron un toque de color, y llevó zapatos de punta fina negros de Louboutin. Aunque algunos comentaron que esperaban un look más elevado, la mayoría coincidió en que había atinado perfectamente a la temática de la Met. “Zendaya es la reina del tema”, tuiteó un fan, celebrando su precisión.

Rihanna, fundadora de Fenty Beauty y estrella de Umbrella, llegó con un diseño de Marc Jacobs que anunció su tercer embarazo. Su corsé gris y falda de raya diplomática se combinaron con un blazer recortado y un lazo burdeos de lunares. Llevó un sombrero oversize a juego, y zapatos de tacón con cadena.

Sastrería con identidad

Bad Bunny, el rey del reggaetón detrás de “Dákiti”, brilló como coanfitrión en un traje marrón de Prada. La chaqueta, con un broche blanco, se acompañó de un sombrero pava que honró su herencia puertorriqueña. Sus guantes de cuero marrón con gemas amarillas y un bolso Prada añadieron audacia. Calzó botines blancos de Prada, rompiendo la monocromía. “Benito es puro orgullo boricua”, tuiteó un seguidor que destacó el sombrero tradicional de los jíbaros (campesino puertorriqueño), portado por Bad Bunny en la Met.

Shakira, leyenda de “Te Felicito”, deslumbró en un vestido rosa monocromático de Prabal Gurung. El corsé estructurado y la falda con tren de 15 metros fueron acompañados por un collar de gemas tamaño Gobstopper. Sus sandalias de plataforma rosas y guantes de red completaron el look. “Shakira trajo el fuego latino”, comentó un fan.

Colman Domingo, actor de Rustin y coanfitrión, ofreció dos looks de Valentino. Primero, una capa azul real con armadura blanca y un collar de diamantes. Luego, cambió a un traje a cuadros negros y plateados con un pañuelo de lunares y un broche floral oversize. Sus zapatos de vestir grises y anillos Boucheron sellaron la elegancia.

En la Met Gala la moda habla

La Met Gala 2025 recaudó 31 millones de dólares para el Costume Institute (departamento del Met dedicado al estudio de la historia de la moda), consolidándose como un evento cultural clave. El tema, centrado en la sastrería como resistencia, inspiró looks como el de Lauryn Hill en un traje amarillo con sombrilla a juego. En redes sociales, los fans debatieron: “Bad Bunny y Shakira dieron todo por Latam”, escribió uno, mientras otro dijo: “Zendaya nunca falla”. Comparada con la Met Gala 2024, esta edición fue más narrativa y sobria.

Estos looks no solo cumplieron el código de vestimenta, sino que contaron historias de identidad. Desde los guantes joya de Bad Bunny hasta el tren épico de Shakira, la Met Gala 2025 fue un testimonio de estilo y resistencia. Los fans ya esperan la próxima edición.

La Met Gala 2025 fue un desfile de detalles. Zendaya apostó por minimalismo audaz, Rihanna mezcló maternidad y moda, y Bad Bunny honró a Puerto Rico. Shakira añadió drama latino, y Domingo canalizó a Talley. “La moda es un lenguaje”, dijo Monica Miller en Vogue, resumiendo el impacto. En X, los looks de Bad Bunny y Shakira lideraron las tendencias, con fans pidiendo más representación latina.