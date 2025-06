Sabrina Carpenter quiere prohibir los celulares en sus conciertos por esta razón

La cantante y compositora Sabrina Carpenter anunció en una entrevista con Rolling Stone su intención de prohibir celulares en sus conciertos globales, motivada por una experiencia sin dispositivos en un show de Silk Sonic, buscando fomentar un ambiente más inmersivo.

Sabrina Carpenter se siente incómoda con los celulares

La intérprete, conocida por éxitos como “Feather” y “Nonsense”, expresó su incomodidad con la presencia constante de celulares entre el público durante sus presentaciones.

En la entrevista, Carpenter respondió afirmativamente cuando se le preguntó sobre la posibilidad de implementar un sistema de bloqueo para teléfonos. “Esto va a molestar a mis fans, pero sí pienso hacerlo definitivamente”, afirmó la artista de 26 años.

Carpenter detalló un concierto de Silk Sonic en Las Vegas, donde los asistentes debieron bloquear sus dispositivos, inspiró su decisión. “Fui a ver a Silk Sonic en Las Vegas, y nos bloquearon el teléfono. Nunca había tenido una mejor experiencia en un concierto. De verdad sentí que estaba de vuelta en los años 70, aunque no había nacido entonces. Realmente sentí que estaba ahí. Todos cantaban, bailaban, se miraban entre sí y se reían. Realmente, realmente se sintió hermoso”, relató.

Acepta que los fans quieran tener recuerdos

La cantante, quien lanzará su álbum Man’s Best Friend el 29 de agosto, dijo que comprende el deseo de los fans de conservar recuerdos. “No puedo culpar a la gente por querer tener recuerdos”, señaló, mostrando empatía hacia su audiencia.

Además, bromeó sobre su imagen futura, diciendo: “Dependiendo de cuánto tiempo quiero seguir de gira, y de la edad que tenga ‘Niña quítales esos teléfonos’ no pueden hacerle zoom a mi cara. Ahora mismo mi piel está suave y tersa. Está bien. Pero no me hagan zoom cuando tenga 80 años y siga ahí arriba”.

Sabrina Carpenter no es la única

La idea de restringir celulares no es nueva en la industria musical. Artistas como Madonna, Adele y Bob Dylan han implementado políticas similares en el pasado, utilizando sistemas como bolsas selladas para dispositivos. En 2025, esta tendencia ha ganado atención, con reportes de otros músicos explorando medidas similares para mejorar la experiencia en vivo, según información disponible en medios internacionales.

Aunque Carpenter no ha confirmado la implementación de esta medida, su declaración sugiere una posible evolución en la dinámica de sus conciertos. La artista continúa su gira Short n’ Sweet, que se extiende hasta noviembre de 2025, lo que podría ser un escenario para probar esta iniciativa.

Una carrera en ascenso