Sabrina Carpenter planea prohibir teléfonos en sus conciertos para mejorar la experiencia

Sabrina Carpenter, la cantante de 26 años conocida por éxitos como “Espresso”, evalúa prohibir el uso de teléfonos móviles durante sus conciertos para fomentar una conexión más auténtica con su público. En una entrevista con Rolling Stone, la artista expresó su incomodidad con la constante presencia de celulares entre los asistentes y confirmó que considera implementar un sistema de bloqueo. Esta decisión busca recrear la experiencia inmersiva que vivió en un concierto de Silk Sonic, y surge mientras se prepara para lanzar su nuevo álbum, Man’s Best Friend, el 29 de agosto.

Carpenter relató que su experiencia en un concierto de Silk Sonic en Las Vegas, donde los teléfonos fueron bloqueados, marcó un punto de inflexión. “Nunca había tenido una mejor experiencia en un concierto. Sentí que estaba en los años 70. Todos cantaban, bailaban, se miraban y reían. Realmente se sintió hermoso”, afirmó. Aunque reconoce que los fans desean capturar recuerdos, la cantante bromeó sobre su preferencia de no ser grabada en exceso. “No me hagan zoom cuando tenga 80 años y siga en el escenario. Ahora mi piel está tersa, pero no quiero que se centren en mi cara a través de una pantalla”, comentó con humor.

Una medida impuesta por otros artistas

La intérprete de “Feather” y “Nonsense” admitió que prohibir los celulares podría incomodar a sus seguidores, pero enfatizó su interés en priorizar la experiencia colectiva. “Esto va a molestar a mis fans, pero si pienso hacerlo definitivamente”, aseguró. Su propuesta se alinea con las prácticas de otros artistas que han limitado el uso de dispositivos móviles en sus presentaciones para promover una mayor interacción con el público.

Adele, por ejemplo, hizo noticia en 2016 cuando pidió a una fan en un concierto que dejara de filmarla, invitándola a disfrutar del momento en vivo. “Estoy aquí en la vida real, disfrútame así”, dijo la cantante británica. En 2018, Jack White implementó una política de conciertos sin celulares durante su gira, bloqueando los dispositivos de los asistentes para garantizar una experiencia sin distracciones. De manera similar, Rod Smallwood, mánager de Iron Maiden, criticó en el Run For Your Lives World Tour a los fans que grababan excesivamente, instándolos a vivir el espectáculo como en los años 80, sin depender de teléfonos o tabletas.

Sabrina Carpenter busca recuperar la esencia de los conciertos

La iniciativa de Sabrina Carpenter refleja una tendencia creciente en la industria musical. Y es que muchos artistas buscan recuperar la esencia de los conciertos como espacios de conexión directa. El uso excesivo de celulares, que a menudo distrae a los asistentes, ha generado debate sobre cómo equilibrar la tecnología con la experiencia en vivo. Para Carpenter, la clave está en fomentar un ambiente donde el público se enfoque en el momento presente.

Mientras se prepara para su próxima gira y el lanzamiento de Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter evalúa cómo implementar esta medida sin alienar a sus fans. Su propuesta, inspirada en experiencias previas y respaldada por precedentes en la industria, apunta a crear conciertos más memorables y auténticos. La decisión final dependerá de la logística y la recepción de sus seguidores. Sin embargo, la cantante ya ha dejado claro su compromiso con transformar la manera en que su público vive sus presentaciones.