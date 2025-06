¿Qué hizo Sharon Cortez en el quirófano? La modelo e influencer está encantada con su cuerpo

Sharon Cortez, la carismática modelo, influencer y exconcursante de MasterChef Ecuador, volvió a ser tendencia en redes sociales. Desde una clínica, la estrella anunció que se sometió a una cirugía estética de reducción de senos y cambio de implantes. Con su característica transparencia, compartió cada paso del proceso con sus seguidores, desde los nervios previos hasta la emoción de ver los resultados. ¿Por qué lo hizo? Para sentirse más cómoda y segura con su cuerpo, una decisión que refleja su apuesta por el bienestar físico y emocional.

Horas antes de entrar al quirófano, Sharon confesó en Instagram (@sharoncortez) sentirse algo ansiosa. “Estaba nerviosa, pero tenía muchas ganas de hacerlo. Ya era algo que venía esperando desde hace tiempo”, compartió en una historia desde la clínica. La cirugía incluyó una reducción de senos, el cambio a implantes más pequeños y la extracción de algo de piel. A pesar de lo delicado del procedimiento, Sharon mantuvo una actitud positiva y prometió a sus fans un reel detallando su experiencia pronto.

Lágrimas de felicidad en el proceso de recuperación

El día después de la operación fue inolvidable para Sharon. “Lloré de la emoción. Estoy feliz. Aunque sé que lo mejor se verá en los próximos meses”, relató al diario EXTRA. Al quitarse el vendaje, quedó encantada con los resultados. “La primera noche no sentí mucha molestia, lo más incómodo fue la venda muy apretada. Amanecí un poco hinchada, pero es algo normal”, explicó.

La recuperación no es un camino corto, pero Sharon lo enfrenta con optimismo. Según su cirujano, los resultados definitivos serán más visibles en un mes, aunque el proceso completo tomará al menos dos meses. “La cicatriz va bien y, sobre todo, cómo me siento ahora con mi cuerpo cuando me veo al espejo… es maravilloso”, escribió en Instagram. Por ahora, debe evitar esfuerzos físicos y seguir cuidados estrictos. “Con un poquito de dolor, pero todo es manejable. Debo tener cuidado este mes de no hacer fuerza y esperar que todo cicatrice”, agregó en una entrevista con EXTRA.

Sharon comparte su vida con su comunidad digital

Sharon no es ajena a compartir su vida con su comunidad digital. Desde su paso por MasterChef Ecuador hasta sus proyectos como modelo, siempre ha hablado abiertamente sobre la importancia del bienestar emocional. Este nuevo capítulo refuerza su mensaje de autenticidad y cuidado personal.

La respuesta de sus seguidores ha sido abrumadora. Cientos de comentarios en sus publicaciones celebran su valentía y la felicitan por priorizar su felicidad. “Gracias por ser tan real y mostrarnos que está bien cuidarnos”, escribió una usuaria. Con este cambio, Sharon no solo transforma su cuerpo, sino que inspira a otros a tomar decisiones que les hagan sentirse mejor consigo mismos.