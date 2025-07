Nadia Mejía enfrenta una infección estomacal a días de Miss Universo Ecuador

Nadia Mejía, una de las aspirantes más comentadas a la corona de Miss Universo Ecuador 2025, vive horas difíciles tras revelar que padece una infección bacteriana en el estómago. El certamen se llevará a cabo este 26 de julio en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Contará además con la presencia especial de la actual Miss Universo, Victoria Kjær.

La noticia sorprendió a seguidores y medios, pues llega justo en la recta final de preparación para la gala, donde Mejía busca representar a Ecuador en el concurso mundial previsto para noviembre en Tailandia.

“Les pido que oren por mí” -Nadia Mejía

A través de sus redes sociales, Nadia compartió un video desde una cama de hospital, acompañada por personal médico que le controlaba la presión. En el mensaje, expresó su preocupación y pidió apoyo. “Si pueden, por favor, les pido que oren por mí. Esta es la semana más importante de mi vida, y justo ahora estoy enfrentando una infección bacteriana en el estómago que me tiene muy enferma y débil”, escribió.

Sus palabras generaron una ola inmediata de mensajes de aliento de parte de fanáticos, compañeros del concurso y seguidores del certamen.

Compromiso con la corona

Pese al complicado cuadro de salud, Mejía reafirmó su intención de continuar en competencia y no perder el enfoque en su meta. “Quiero darlo todo esta semana, no solo por mí, sino por nuestro hermoso país. No puedo permitir que esta enfermedad me detenga. Confío en que Dios me dará las fuerzas”, aseguró.

Con estas palabras, dejó claro que buscará sobreponerse a la dolencia para estar lista el próximo 26 de julio, fecha clave que definirá quién llevará la banda de Ecuador al escenario internacional.

Cuenta regresiva para el certamen

El certamen Miss Universo Ecuador 2025 ha estado marcado por novedades y ajustes, incluyendo la reciente renuncia de una candidata, que dejó el número total de participantes en 19. Además, el evento ha generado expectativa por la visita de Victoria Kjær, Miss Universo 2024, quien participará en actividades oficiales y encuentros con las candidatas.

Nadia Mejía, de 28 años, llega al certamen con experiencia en pasarelas y concursos internacionales, y ahora suma a su historia personal este desafío de salud que pone a prueba su fortaleza física y emocional.

Nadia Mejía está entre la fe y la esperanza

Mientras continúan los preparativos, la modelo se mantiene en tratamiento médico, acompañada por su equipo y familiares. La incertidumbre sobre su recuperación total antes del evento no ha mermado su determinación de subir al escenario.

Con el apoyo del público y su fe personal como impulso, Nadia Mejía confía en convertir este difícil episodio en una prueba superada que fortalezca aún más su participación en la gala final.