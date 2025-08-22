Moisés Caicedo anota en la victoria de Chelsea ante West Ham por 5-1

Chelsea goleó 5-1 a West Ham United este viernes 22 de agosto de 2025 en el London Stadium, Londres, con el ecuatoriano Moisés Caicedo anotando el cuarto gol, consolidando una actuación dominante en la segunda fecha de la Premier League.

El mediocampista Caicedo, titular en el esquema de Enzo Maresca, marcó el cuarto gol del encuentro en el minuto 54, aprovechando un error del portero Mads Hermansen. El partido, arbitrado por Michael Oliver, reflejó el dominio de los Blues, que remontaron un gol inicial de los locales para sellar su primera victoria de la temporada.

Acciones del encuentro

El encuentro comenzó con un gol tempranero de West Ham, cuando Lucas Paquetá anotó a los 6 minutos con un remate desde fuera del área, asistido por El Hadji Malick Diouf. Sin embargo, Chelsea respondió rápidamente. João Pedro igualó el marcador a los 15 minutos con un cabezazo tras un córner asistido por Marc Cucurella. A los 23 minutos, Pedro Neto puso el 2-1 con un disparo raso, asistido por João Pedro. Antes del descanso, Enzo Fernández amplió la ventaja a 3-1 en el minuto 34, culminando una jugada iniciada por Estêvão.

En el complemento Caicedo anotó

En la segunda mitad, Chelsea mantuvo la presión. En el minuto 54, un córner ejecutado por Enzo Fernández provocó una salida en falso de Mads Hermansen, y Moisés Caicedo, atento en el área, remató con la derecha para marcar el 4-1. Cuatro minutos después, Trevoh Chalobah selló la goleada con el 5-1 en el minuto 58, tras otra asistencia de João Pedro en un córner. West Ham intentó reaccionar con remates de Callum Wilson (65’) y Nayef Aguerd (81’), pero no logró superar al portero Robert Sánchez.

Dominio absoluto de los Blues

Chelsea registró 19 disparos frente a 7 de West Ham, con un 64% de posesión. La ausencia de Cole Palmer, lesionado durante el calentamiento, no mermó el rendimiento del equipo, que contó con un destacado aporte de Estêvão, reemplazante del inglés. Moisés Caicedo, en su 100° partido con Chelsea, no solo anotó su primer gol de la temporada, sino que destacó en labores defensivas con 5 recuperaciones y un 88% de precisión en pases. Este gol se suma a los cuatro tantos que ha marcado con los Blues desde su llegada en 2023.

West Ham, dirigido por Graham Potter, sufrió su segunda derrota consecutiva tras caer 3-0 ante Sunderland en la primera fecha. Los Hammers, con un planteamiento inicial de 3-4-1-2, no pudieron contener la velocidad de los extremos Pedro Neto y Estêvão, ni la solidez del mediocampo liderado por Caicedo y Fernández. La afición local expresó su descontento, con muchos abandonando el estadio tras el quinto gol de Chelsea.

Chelsea en la Premier League

La Premier League 2025/2026 arrancó con Chelsea empatando 0-0 ante Crystal Palace en la primera fecha, un resultado que generó dudas tras su éxito en el Mundial de Clubes 2025, donde vencieron al PSG en la final. La goleada ante West Ham reafirma el potencial de los Blues bajo la dirección de Enzo Maresca, quienes buscan competir por el título tras terminar la temporada anterior en el cuarto puesto. Moisés Caicedo, fichado por 140 millones de dólares desde Brighton, se consolida como pilar del equipo, con 94 titularidades en sus 100 apariciones con el club.

West Ham, por su parte, enfrenta presión tras un inicio complicado. La salida de Mohammed Kudus al Tottenham y la falta de refuerzos han debilitado al equipo, que ocupa el 18° puesto en la tabla. Jarrod Bowen, capitán y principal referente, no logró generar peligro significativo en el encuentro.

Chelsea enfrentará a Fulham el 30 de agosto en la tercera fecha, buscando mantener su racha invicta. West Ham se medirá al Nottingham Forest el 31 de agosto, con la urgencia de sumar puntos.