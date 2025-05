Miles de personas acompañan el féretro de José Mujica por las calles de Montevideo

Miles de personas se sumaron este miércoles al cortejo fúnebre que traslada los restos del expresidente uruguayo José Mujica por las calles de Montevideo hacia el Palacio Legislativo, un día después de su fallecimiento a los 89 años.

El féretro partió en torno a las 10h00 (08h00 de Ecuador) desde la plaza Independencia, sobre un carro tirado por caballos. La viuda, Lucía Topolansky, ha participado en el homenaje final, así como el actual presidente, Yamandú Orsi, compañero de partido de Mujica y responsable de cubrir el ataúd con la bandera nacional.

Luto nacional por el expresidente José Mujica

El Gobierno decretó tres días de luto nacional en homenaje al dirigente izquierdista, para el que se ha preparado una capilla ardiente a partir de las 15h00 (13h00 de Ecuador) y abierta a todos aquellos ciudadanos que quieran darle un último adiós. Estará abierta en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo hasta el jueves, según el diario uruguayo ‘El País’.

Mujica, retirado ya de la vida pública por un cáncer, falleció el martes en su pequeña ‘chacra’ (granja) cerca de Montevideo. Hasta el 16 de mayo, las banderas nacionales permanecerán a media asta en su memoria por el duelo oficial decretado desde la Presidencia.

Su último deseo

José Mujica había expresado su deseo de ser cremado y que sus cenizas descansaran bajo una secuoya que él mismo plantó en su finca, junto a Manuela, su perra de tres patas que murió en 2018 tras 22 años de compañía. “Cuando me muera, me van a quemar y me van a enterrar ahí”, dijo Mujica en una entrevista con CNN.

La mascota, conocida por su singularidad, fue una fiel compañera en la vida austera del exmandatario, quien rechazaba lujos y vivía de cultivar flores y criar gallinas. Según se dio a conocer, ese deseo le será cumplido.

¿Quién era José Mujica?

José Alberto “Pepe” Mujica fue un político, exguerrillero y expresidente de Uruguay (2010-2015). Conocido como “el presidente más pobre del mundo”, destacó por su austeridad, donando el 90% de su salario a obras sociales y viviendo en una modesta chacra con su esposa, Lucía Topolansky, y su perra Manuela.

Mujica fue miembro del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, una guerrilla urbana en los años 60. Durante la dictadura militar (1973-1985), estuvo preso 14 años, soportando torturas y aislamiento, lo que moldeó su filosofía de vida. Tras la redemocratización, se unió al Frente Amplio, siendo electo diputado, senador y ministro de Ganadería (2005-2008) antes de su presidencia.

Su gobierno legalizó el matrimonio igualitario, el aborto y la marihuana, posicionando a Uruguay como pionero en derechos sociales. Su discurso anticonsumo y defensa de la sobriedad, reflejado en frases como “No soy pobre, soy sobrio”, lo convirtió en un ícono global.