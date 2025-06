Luis Chango sanciona con dureza al plantel de Mushuc Runa por la crisis en LigaPro

A Luis Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa, le tocó poner ‘mano dura’ tras los malos resultados del equipo a nivel local. Pese a que el ‘Ponchito’ vive un buen momento internacional, la realidad en el campeonato ecuatoriano es preocupante.

Tras la goleada 5-0 sufrida ante Barcelona SC en la fecha 17 de LigaPro, el dirigente Luis Chango, aplicó una sanción económica al cuerpo técnico y a los jugadores, como medida por el bajo rendimiento en el torneo nacional.

Luis Chango, el de la ‘mano dura’ en Mushuc Runa

El Mushuc Runa ocupa el puesto 15 en la tabla de posiciones, dentro de la zona del cuadrangular por el descenso. Esta es una situación que contrasta con su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El resultado ante el equipo torero desató la molestia de Chango, quien calificó la derrota como “saca técnicos”. Pese a ello, el estratega Ever Hugo Almeida continuará en su cargo.

«Esperábamos que el profe Almeida renuncie, pero él argumentó que su continuidad se sostiene por la campaña en la Sudamericana», dijo Luis Chango en declaraciones a Mundo Deportivo. El dirigente recalcó que no hay condiciones impuestas para que el entrenador siga, aunque sí un fuerte llamado de atención para mejorar en lo local.

Llegarán refuerzos al ‘Ponchito’

Luis Chango también señaló que el club se reforzará en el mercado con al menos dos nuevos jugadores. Asimismo, enfatizó que la prioridad sigue siendo la Conmebol Sudamericana. “No creo que sea momento de cambiar de técnico, pero sí de corregir errores”, sostuvo.

La medida más contundente fue la sanción económica impuesta al plantel. El directivo explicó que los jugadores recibirán una multa del 10 % sobre sus salarios, una práctica que, según él, está contemplada en los reglamentos internos del club.

«Cuando estás en mala posición hay sanciones, y cuando estás en buenas posiciones hay premios. Los jugadores saben a qué equipo vienen y firman ese reglamento. Si quieren cobrar, deben aceptar la sanción», puntualizó. Esta penalización ya se aplicó el mes anterior y se repetirá mientras el equipo de Mushuc Runa no salga de la parte baja de la tabla.

Finalmente, Luis Chango fue claro al afirmar que no cederá ante reclamos. “Están en el puesto 15 y quieren que no los sancione, eso no es así”, sentenció. Con esta medida, espera un cambio de actitud que se traduzca en resultados en la segunda mitad de la temporada.