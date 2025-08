Lewis Hamilton admite errores tras quedar fuera en clasificación de Hungría

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se mostró visiblemente afectado tras quedar eliminado en la Q2 de la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría en el circuito de Hungaroring. Con su compañero de equipo, Charles Leclerc, asegurando la pole position, Hamilton asumió la responsabilidad por su bajo rendimiento y afirmó que el problema en Ferrari es él mismo.

En una entrevista con Sky Sports después de la sesión, el siete veces campeón mundial declaró: «Soy un inútil, un completo inútil«. Lewis Hamilton descartó que el equipo Ferrari tenga problemas con el monoplaza, señalando que las evidencias estaban claras con la pole de Charles Leclerc. «El equipo no tiene ningún problema; ya han visto que el coche está en la pole. Así que, probablemente, lo que necesita Ferrari es cambiar de piloto. Conduje fatal, es lo que hay», afirmó.

Comparación con su compañero y desempeño reciente

La declaración de Hamilton contrasta con el excelente desempeño de Leclerc, quien se posicionó primero en la parrilla para la carrera del domingo 3 de agosto, aumentando la presión sobre el piloto británico. Esta situación recuerda al Gran Premio de Spa-Francorchamps, celebrado la semana pasada, donde Hamilton también tuvo dificultades en clasificación, quedando eliminado en la Q1, aunque logró remontar hasta la séptima posición en carrera.

La caída en la clasificación en Hungría significa que Hamilton saldrá desde la duodécima posición, lo que complica sus opciones de sumar puntos importantes en la temporada. En cambio, Leclerc parte con una clara ventaja para liderar la competencia.

Contexto y expectativas para Ferrari

Ferrari se encuentra en un momento decisivo de la temporada 2025, con Leclerc como principal candidato a las victorias, mientras Lewis Hamilton lucha por adaptarse al coche y recuperar su rendimiento. Las declaraciones autocríticas del piloto reflejan la presión interna que enfrenta dentro de la escudería italiana.

El Gran Premio de Hungría es considerado un circuito técnico que exige precisión y constancia, lo que hace aún más relevante el rendimiento de ambos pilotos para la estrategia del equipo.

Lewis Hamilton y su futuro con Ferrari

El británico señaló que el monoplaza actual presenta un “equilibrio difícil de manejar” y que no cumple con sus expectativas. Con McLaren dominando la temporada, Ferrari lucha por mantenerse competitivo, lo que ha intensificado las comparaciones. A mitad de la temporada, Lewis Hamilton se muestra decidido a revertir esta situación. “Sigue siendo difícil. No es cómodo. No es el equilibrio que quiero tener en el futuro”, aseguró,

El piloto Lewis Hamiltom subrayó su compromiso para mejorar el rendimiento de Ferrari. De cara a 2026, el piloto británico planea involucrarse activamente en el diseño del próximo monoplaza. Él busca un coche que se adapte mejor a su estilo de conducción y eleve la competitividad del equipo. El debut de Hamilton con Ferrari, uno de los movimientos más destacados de la Fórmula 1 en 2025, ha generado gran expectación entre los aficionados.