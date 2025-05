La manabita Janann Velasco estrena «Reina», un «himno para cada mujer que decide recuperar su poder»

La cantante manabita Janann Velasco acaba de estrenar su nueva canción, llamada «Reina». A través de sus redes sociales, la artista oriunda de Portoviejo indicó que su tema va dirigido a las mujeres y su fuerza para salir adelante tras un mal amor.

El mensaje poderoso del nuevo tema de Janann Velasco

La canción fue estrenada el pasado 22 de mayo, siendo una mezcla de sonidos contemporáneos y letras poderosas. «‘Reina’ nació como un himno para cada mujer que decide recuperar su poder después del desamor. Es una declaración de amor propio, independencia y renacimiento», escribió la también actriz en redes sociales.

«Hoy nació una reina que no mira para atrás», dice el coro de la canción, que promete convertirse en un himno para quienes se levantan cada día con orgullo y determinación.

“Reina” ya está disponible en todas las plataformas digitales. En Youtube se publicó un video lyrics, por lo que se espera que el videoclip oficial sea entrenado próximamente.

Una canción que nació tras su divorcio

En un video publicado en Instagram, Janann indicó que «componer esta canción fue como levantarme del suelo». Y es que el tema llega luego de que la cantante anunciara el fin de su matrimonio con Kevin Alvarado tras cuatro años.

La ruptura la confirmó en agosto de 2024 con un conmovedor video, donde precisó: «Mi relación de 5 años terminó. Mi matrimonio de 4 años terminó y el sabor de derrota y desilusión me consumió durante mucho tiempo».

Actualmente, ella vive nuevamente el amor con junto a Carlos Navarro, dueño del gimnasio al que ella acude en Estados Unidos. Sin embargo, su divorcio aún no se ha legalizado.

Janann Velasco está de visita en Ecuador

La manabita aterrizó esta semana en Ecuador, donde se espera que realice varias actividades vinculadas a su carrera como artista.

En entrevista con Ecuavisa, ella destacó que su actual pareja no pudo acompañarla por motivos de trabajo. «Estoy feliz, te cuento que no pudo venir por cosas de su trabajo y porque yo me vengo a quedar bastantes días», detalló.

Además, destacó que están por cumplir tres meses de relación, por lo que el paso del matrimonio aún no está en discusión. «Creo que cuando uno se enamora y está feliz, es lo que todas las personas quieren. Si Dios quiere, que sea así, sino está bien», expresó.