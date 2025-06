La estrella de OnlyFans, Kayla Jade, tuvo una experiencia casi mortal con la cirugía estética

Kayla Jade, creadora de contenido en OnlyFans, reveló en una entrevista con News.com.au cómo una cirugía de bajo costo estuvo a punto de costarle la vida.

Según dijo, la intervención se la realizó en Turquía y se trató de un lifting de glúteos brasileño (BBL), con la que buscaba mejorar la forma de sus caderas.

Estrella de OnlyFans se decidió por los bajos costos

La rubia, de 30 años y originaria de Nueva Zelanda, explicó que optó por un BBL en Turquía debido a su bajo costo comparado con Australia, país donde reside. “No tenía mucho dinero en ese momento. Había escuchado de muchas personas que se operaban en Turquía y que eran muy buenos. Me pareció perfecto”, relató.

Su objetivo era corregir “hundimientos en la cadera”, un deseo que la llevó a investigar y confiar en reseñas positivas sobre clínicas turcas, populares entre influencers. “Hice mi investigación y parecía todo muy profesional”, recordó, pero la realidad fue otra.

Primeras señales de alerta

Al llegar a Turquía, Kayla enfrentó problemas desde el inicio. El médico asignado no apareció a tiempo, retrasando la consulta preoperatoria. “Estuve esperando en el hospital como una hora y nadie sabía dónde estaba el doctor. Resultó que estaba trabajando en su clínica privada y me hicieron ir allá para la consulta”, indicó.

Agregó que durante su primera cita médica, el cirujano le advirtió: “No tienes suficiente grasa, no vas a obtener el resultado que quieres”, sugiriendo un resultado limitado, lo que generó dudas en la creadora de contenido.

La experiencia traumática de la modelo OnlyFans

A pesar de las advertencias, Kayla procedió con la cirugía al día siguiente, la cual describió como “su peor pesadilla”. “Literalmente podía sentir todo. Te insertan unas varillas metálicas para succionar la grasa… sentí todo eso, una sensación de ardor insoportable. Estaba paralizada pero consciente”, detalló.

Este incidente, ocurrido hace varios años, la marcó profundamente, al permanecer consciente durante la extracción de grasa. Tras la cirugía, Kayla enfrentó graves complicaciones. Al despertar, comenzó a vomitar sangre, experimentó temblores incontrolables, escalofríos y dolor intenso. “Mi cuerpo estaba en estado de shock, pensé que iba a morir”, afirmó.

A pesar de su condición crítica, fue dada de alta al día siguiente y trasladada a un hotel, desde donde regresó a Australia. “Me había hinchado como un globo. Parecía que habían sacado trozos de grasa al azar y dejado el resto. Fue grotesco”, describió, destacando la falta de atención médica adecuada.

Corrección y advertencia pública

El injerto de grasa no perduró, desapareciendo en unos meses. Un año después, Kayla se sometió a una cirugía correctiva en Australia, donde un especialista revisó los daños. “Él no podía creer que me hubieran hecho sentar directamente después de la operación”, señaló, refiriéndose a las normas de recuperación de un BBL, que exigen evitar presión en la zona por seis semanas.

Ahora, comparte su historia para alertar sobre los riesgos de cirugías económicas en el extranjero, especialmente para jóvenes.