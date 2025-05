La CTE mantiene competencia en parte de la red vial estatal, a pesar de la reasignación de control a la Policía

Pese a la reciente reasignación de competencias viales, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) mantiene su presencia en varias vías de Manabí.

Manuel Vaca Murillo, comandante de la CTE en la subzona Manabí, explicó que, tras la medida adoptada el lunes 12 de mayo de 2025, la Policía asumió el control de 25 ejes viales en el país, de los cuales diez están en esta provincia.

Esta medida redujo la cobertura de la CTE en Manabí, que anteriormente tenía competencia sobre 664 kilómetros y ahora solo sobre 546. Sin embargo, Vaca recalcó que la institución mantiene presencia activa y facultades para operar en las vías donde aún conserva jurisdicción.

Ahora la Policía hace controles en vías que antes estaban bajo su competencia, ¿Cómo toman esta medida?

Como una institución obediente y no deliberante, cumplimos lo que dice el acuerdo. Pero también ponemos en conocimiento que la Comisión de Tránsito no es quien pierde las competencias, porque la competencia está dada por la ley. Y la ley claramente dice que el tránsito le pertenece a la Comisión de Tránsito del Ecuador, mientras no se derogue eso en la ley.

¿Cuántos kilómetros de vías ahora ya no están bajo jurisdicción de la CTE?

Teníamos 664 kilómetros y ahora nos restaron 118 kilómetros (km) a nivel de provincia. (Actualmente solo pueden hacer controles en 546 km). Sin embargo, el acuerdo ministerial habla solo de la parte operativa. Nosotros tenemos grupos especiales como la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas (UREM).

En caso de que la Policía tenga un accidente de tránsito en su vía priorizada, el ECU-911 comunica a la UREM y se traslada. El personal está adiestrado para sacar a las personas atrapadas de los vehículos.

Tengo el Departamento de Educación Vial, que también es a nivel nacional, y la Oficina de Accidentes de Tránsito. Si la Policía va a actuar en un accidente, la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) tiene que estar ahí, porque ellos son los que ponen en conocimiento al fiscal y al juez de lo que está sucediendo en ese accidente de tránsito.

¿En qué vías de Manabí sí puede hacer controles los agentes de la CTE?

En la jurisdicción de la provincia de Manabí podemos hacer controles en 14 tramos (ver la lista al final del texto).

¿Cuántos agentes están habilitados para hacer controles en las vías de la provincia?

Son 364 agentes. En Montecristi, por ejemplo, ponía de cuatro a seis efectivos pedestres, pero además de eso ponía un patrullero y una moto. Aquí hago un total de seis, solo en ese tramo que es Montecristi-Cerro Guayabal-Peaje.

Este personal que está aquí, ahora lo voy a redistribuir. Puede ser en el kilómetro 1 (sector Coca-Cola) o puede ser del redondel de la Producción hacia Sosote.

¿Y qué va a pasar con el resto de elementos que antes hacían controles en vías que ahora están en manos de la Policía?

Tenemos una reestructuración interna que se está haciendo en Guayaquil por la cantidad de personal que hay y por el kilometraje que estamos cubriendo.

Si hay 100 efectivos que tenía en la calle y ahora voy a necesitar 80, ¿qué hago con esos 20? Tengo un departamento de Educación Vial, un departamento que hay que potenciarlo, porque socializar en escuelas y colegios es algo que se hace a diario. Ahorita tengo 6 efectivos en Educación Vial. Estoy pidiendo que me den 10, solo para Portoviejo.

¿Usted ya ha tenido un acercamiento con la Policía para coordinar mejor el trabajo en las vías?

Hablábamos con el mayor Andrade, pero justo el día lunes que se inició este cambio nos enteramos que le han dado el pase a la ciudad de Guayaquil y, hasta el momento, no sé quién está aquí designado como jefe de Tránsito.

Sería bueno que ellos, como están al frente de esto, se tomen la molestia de decir: “Vengan a una reunión para explicarles la situación”. Estamos esperando que la Policía nos llame para conversar sobre cómo es la situación del trabajo.

¿Cuál es el número de agentes que pueden realizar un operativo de control en las vías?

El operativo puede estar formado de 10 a 12 personas. Dentro de esas 12 personas debe haber un oficial responsable del operativo. Debe haber unas dos camionetas, patrulleros, unas dos motos y debe haber dispositivos de seguridad. Eso es un operativo.

¿No puede ser de un solo agente?

Puede ser de 6 a 8 o 10 a 12, pero hay que diferenciar. Este es un operativo, pero yo tengo lo que se llama el control diario.

¿Quiénes realizan el control diario?

Yo tengo 30 efectivos, 6 camionetas y 6 motociclistas que están en las vías, en lugares fijos o se mantienen patrullando. Pero si usted pasa al lado de ellos hablando por celular, ahí procede el vigilante.

Ese es un control diario. En ese caso, se le pide al conductor estacionar el auto al costado derecho y se le hace la respectiva citación. A veces la gente se confunde, son procedimientos distintos. Uno es el control y otro, los operativos.

¿Los operativos se dan de imprevisto o hay un cronograma establecido?

Antes de realizar un operativo, viene un cronograma de la ciudad de Guayaquil indicando el lugar, fecha y hora. También incluye el distributivo del personal como orden de servicio.

Porque cualquiera puede llegar a ese operativo y lo para, y lo primerito que va a decir es: “¿Por qué está aquí usted? Deme la orden de servicio”. Entonces ahí se entrega la orden, firmada por el comandante, que me está autorizando a hacer el operativo.

¿Qué verifica cada agente durante los operativos?

Vehículos sin placa, vehículos con películas antisolares, motociclistas que conducen sin casco, entre otros. Más va dirigido a los motociclistas porque es lo que nos incrementa la accidentabilidad.

Ahora ya no se muere solo una persona en un accidente de tránsito de moto, porque los conductores llevan dos y tres personas. En un accidente en moto mueren muchas veces por los impactos en la cabeza, porque la mayoría no utiliza casco.

A continuación, compartimos la lista de tramos viales de Manabí en los que la CTE tiene competencia:

La Cadena – Jipijapa – La Pila – Montecristi

La Pila – La T de Guayabal

Jipijapa – Puerto Cayo

Ayampe – Puerto López – Machalilla – Puerto Cayo

Puerto Cayo – San José – San Lorenzo

Cielito Lindo – Manta (Redondel Tejedora-Redondel El Imperio)

Manta-Colisa – Jaramijó – Rocafuerte (Redondel Rocafuerte) – Higuerón vía a Crucita

Redondel de la producción (Portoviejo) – Sosote (redondel de Buenos Aires)

Portoviejo (km 1 sector Coca-Cola) – Santa Ana – Poza Honda

El Rodeo (Portoviejo) – Riochico – Rocafuerte

Rocafuerte – Charapotó – San Jacinto – San Clemente – Bahía

La Margarita – Tosagua

Barquero – San Antonio

Pimpiguasí (Portoviejo) – Junín – Calceta – Hasta la Y Canuto

Fuente: CTE Manabí.

También compartimos la lista de los tramos viales en los que la Policía Nacional tiene competencia:

Distrito El Carmen: límite provincial Santo Domingo de los Tsáchilas hasta Flavio Alfaro.

Distrito Chone: desde El Carmen hasta el redondel de Tosagua.

Distrito Rocafuerte: desde el redondel de Tosagua hasta el redondel La Primax de Rocafuerte.

Distrito Portoviejo: desde el redondel El Choclo (Paso Lateral Portoviejo) y la Y de Rocafuerte-Manta hasta el redondel El Imperio, en Jaramijó.

Distrito Manta: redondel El Imperio, La Tejedora, vía Refinería del Pacífico hasta San Lorenzo (Ruta del Spondylus).

Distrito Pichincha: límite provincial con Guayas hasta San Sebastián.

Distrito Portoviejo: desde San Sebastián – San Plácido hasta el ingreso a Portoviejo.

Distrito Sucre: desde Bahía de Caráquez hasta Jama y Pedernales.

Fuente: Policía Nacional.