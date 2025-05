José Mujica está en la «etapa terminal» de su cáncer y recibe cuidados paliativos

José Mujica, expresidente de Uruguay, atraviesa la etapa terminal de su cáncer de esófago en Montevideo, Uruguay, y recibe cuidados paliativos para aliviar el dolor.

Así lo informó su esposa, Lucía Topolansky, al ser cuestionada sobre la ausencia del expresidente (2010-1015) en las elecciones regionales del domingo, en las que la izquierda retuvo el poder en la capital del país, Montevideo. Su compañera explicó que el traslado en el vehículo era mucho para él y su médica le recomendó que no fuera.

José Mujica quiere privacidad y tranquilidad

Topolanski señaló que lo que se está intentando ahora es que se reserve «la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es medio imposible». Por esto, explicó, solo se están recibiendo visitas de quienes él autorice personalmente.

«Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final; eso fue lo que prometí. Todos debemos aportar a que en todas nuestras etapas de la vida la dignidad sea la clave, no hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo», pidió Orsi.

Renunció al tratamiento

José Mujica, de 89 años, fue diagnosticado con un tumor en el esófago en abril de 2024, según anunció en una conferencia de prensa. Inicialmente, el exmandatario recibió radioterapia, y en septiembre de 2024, sus médicos indicaron que el cáncer estaba en remisión. Sin embargo, en enero de 2025, Mujica confirmó en una entrevista con el medio uruguayo Búsqueda que el cáncer se había extendido al hígado, optando por no continuar con tratamientos debido a su edad y condiciones de salud, como una enfermedad renal y un trastorno autoinmune.

«Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo que no me acosen con entrevistas al pedo y nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo», dijo en una entrevista para el semanario uruguayo ‘Búsqueda’, en enero pasado. «El guerrero tiene el derecho a su descanso«, añadió en la que fue su última entrevista.

Contexto de la enfermedad

El cáncer de esófago de José Mujica se detectó durante un examen médico rutinario en 2024. A pesar de los esfuerzos iniciales por tratarlo, la radioterapia dejó secuelas, como dificultades para alimentarse, lo que llevó a la colocación de un stent en el esófago en diciembre de 2024, según reportó CNN.

La decisión de no continuar con tratamientos invasivos fue influenciada por su estado de salud general y su deseo de mantener dignidad en esta etapa, según fuentes cercanas.

El presidente uruguayo Yamandú Orsi, aliado político de Mujica, pidió el 9 de diciembre de 2025 que se respete la intimidad del exmandatario. “La dignidad es clave en todas las etapas de la vida”, afirmó Orsi en un comunicado.

José Mujica, el «presidente más pobre del mundo»

Mujica, conocido como “Pepe”, es una figura icónica en Uruguay y América Latina. Líder de los Tupamaros en los años 60 y 70, pasó 13 años en prisión durante la dictadura uruguaya.

Como presidente, impulsó leyes progres, como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. Lo apodaron “el presidente más pobre del mundo” por su estilo de vida austero, viviendo en una granja y donando gran parte de su salario.