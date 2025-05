Glamour, música y chismes: Lo mejor de los Premios Disco Rojo 2025

La noche del 6 de mayo de 2025, el Teatro Centro de Arte de Guayaquil se convirtió en el epicentro de la música ecuatoriana con la undécima edición de los Premios Disco Rojo. Más de 70 artistas desfilaron por la alfombra roja, compitiendo en 12 categorías y desatando emociones, desde looks espectaculares hasta un cruce de declaraciones entre Yilda Banchón y Andreína Bravo que dio de qué hablar. ¿El motivo? Una chispa de desacuerdo sobre colaboraciones musicales que encendió las redes.

La alfombra roja fue un desfile de talento y estilo. Mar Rendón, una de las estrellas más esperadas, llegó con un vestido diseñado junto a su madre, un toque personal que conquistó a todos. “No suelo usar cosas tan ajustadas, pero quise arriesgarme”, confesó risueña al diario Extra. Su look, combinado con el revuelo por su tema Tibio —rumoreado como un guiño al mexicano Andresse—, la convirtió en la reina de los flashes.

Naíza, por su parte, dejó boquiabiertos a los presentes con un vestido negro que gritaba elegancia y sensualidad. Otros como Dayanara, Toño Navarrete y Gerardo Morán también brillaron, pero fue Andreína Bravo quien, además de su estilo, acaparó titulares por su respuesta ingeniosa a una polémica reciente.

Los grandes ganadores de la noche

Mar Rendón brilló con dos premios, Artista Femenina y Pop Balada por Si fuera yo, mientras Andreína Bravo se llevó Pop Tropical con Caducaste. Naíza conquistó Pop Urbano con Perdóname y sorprendió al salir en escena con Ren Kai, ganador de Pop Dance por Feeling. Johann Vera fue nombrado Artista Masculino, y Dayanara celebró dos galardones, incluyendo Pop Corrido por El Karma y Featuring con Paola Jara.

Otros destacados fueron El Tita (Salsa), Jombriel (Reguetón), Gerardo Morán (Popular), y Renn con el Premio Hit and Repeat por Maquillaje. La banda chilena Natalino debutó en Ecuador, y Andréth se alzó como Artista Revelación, consolidando una noche vibrante de talento y diversidad musical.

Andreína y Yilda: Un cruce que dio de qué hablar

Días antes, Yilda Banchón había encendido la mecha al hablar sobre la importancia de la “química” en colaboraciones musicales. “No estamos en la misma vibra”, dijo sobre Andreína Bravo, desatando un debate en redes. Andreína, fiel a su estilo desenfadado, respondió en Instagram: “Jajaja, qué pena, y yo que me estaba preparando para nuestra colaboración imaginaria. Besitos, bye”.

En la alfombra roja, Bravo mantuvo su postura relajada: “No hago colaboraciones sin conexión. Entiendo que a veces no la hay”, declaró a Extra. Recordó que en 2022 trabajaron juntas en Ama, vive y sueña (Guayaquil), junto a Pamela Cortés, Dayanara y Mirella Cesa, pero dejó claro que prefiere enfocarse en la música, no en rumores. “No tengo resentimientos. Que la gente hable de proyectos, no de chismes”, añadió.

La ausencia que levantó sospechas

La gran sorpresa fue la ausencia de Yilda Banchón en la gala de los premios. Aunque no ha dado declaraciones, muchos interpretaron su no asistencia como un capítulo más en este roce. Mientras tanto, Mar Rendón fue abordada por reporteros sobre el tema y lanzó una reflexión que resonó: “Muchos artistas son funcionales al show. Es parte de la industria”. Sus palabras dejaron entrever que las polémicas, a veces, son solo parte del espectáculo.

En redes, los fans especularon. Algunos creyeron que todo era una estrategia para promocionar un nuevo lanzamiento, pero no hay indicios de ello. Lo cierto es que este cruce entre tres grandes del pop urbano ecuatoriano mantuvo las redes encendidas.

Los premios dieron un show inolvidable

Más allá del drama, los Premios Disco Rojo 2025 fueron una celebración del talento. The Lion, conocido por su rol en Los García de Ecuavisa, sorprendió con una actuación vibrante, interpretando temas ligados a la novela. Su versatilidad se robó los aplausos, consolidándolo como uno de los momentos estrella de la noche.

Con 73 artistas compitiendo y un público entregado, la gala reafirmó por qué este evento es clave en la escena musical ecuatoriana. Desde looks que marcaron tendencia hasta presentaciones que dejaron huella, Guayaquil vivió una noche de puro brillo.

¿Y ahora qué?

La polémica entre Yilda y Andreína sigue dando de qué hablar, pero el foco está en el talento que los Premios Disco Rojo pusieron en vitrina. Mar Rendón, con su carisma y estilo, dejó claro que está en su mejor momento. Mientras los fans esperan más música y, quién sabe, alguna colaboración sorpresa, una cosa es segura: la música ecuatoriana está más viva que nunca.