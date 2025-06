FIFA reduce precios de entradas para Mundial de Clubes en Miami por baja demanda

A horas del partido inaugural del Mundial de Clubes 2025 entre Inter Miami y Al Ahly FC, programado para el 14 de junio en el Hard Rock Stadium, la FIFA enfrenta una inesperada baja demanda de entradas, incluso con la presencia de Lionel Messi. Según NBC Miami, los precios de los boletos, que inicialmente costaban hasta 349 dólares, ahora se ofrecen desde 55 dólares en Ticketmaster. Esto, en un esfuerzo por llenar el estadio y garantizar la asistencia al primer torneo de clubes con 32 equipos.

La caída en los precios responde a una menor demanda de la esperada, especialmente para partidos con clubes de menor proyección mediática como Al Ahly o Mamelodi Sundowns. Para impulsar la venta, la FIFA lanzó promociones, incluyendo un convenio con Miami Dade College. Este permite a estudiantes adquirir entradas por 20 dólares y recibir hasta cuatro adicionales gratis, según reportes de NBC Miami y The Athletic. A pesar de estas medidas, la alta disponibilidad de boletos persiste en la mayoría de los encuentros en Miami, según Hoodline.

Baja de precios

El Hard Rock Stadium, una de las 12 sedes del torneo en Estados Unidos, albergará ocho partidos, incluyendo seis de la fase de grupos y dos de octavos de final. Los precios de los boletos varían significativamente según el partido. Datos de NBC Miami y Stubhub al 12 de junio indican que las entradas para el inaugural Inter Miami vs. Al Ahly oscilan entre 72 y 9.966 dólares, mientras que el encuentro de Mamelodi Sundowns vs. Fluminense tiene boletos desde 23 dólares. En contraste, el partido de Real Madrid vs. Al Hilal, con entradas agotadas una semana antes, refleja mayor interés por clubes de gran convocatoria, según SportsPro Media.

El Mundial de Clubes 2025, que se extenderá hasta el 13 de julio con la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, marca un hito con su formato ampliado a 32 equipos, frente a los siete del torneo anterior. La FIFA proyecta ingresos de 1.750 millones de euros, principalmente por derechos de transmisión, según SportsPro Media. Sin embargo, la organización no ha divulgado cifras oficiales sobre la venta de entradas ni la asistencia esperada por sede, y no se han anunciado nuevas estrategias para mejorar la ocupación en ciudades con menor respuesta, como Miami.

Hay poca expectativa, pese a que estará Lionel Messi

La baja demanda en Miami contrasta con la expectativa generada por la participación de estrellas como Messi y clubes históricos como Real Madrid, Bayern Munich y Boca Juniors. Factores como los precios iniciales elevados y la menor popularidad de algunos equipos participantes podrían explicar la situación. En diciembre de 2024, los boletos para partidos de Inter Miami alcanzaban los 230 dólares. Esto evidencia una reducción sostenida en los costos conforme se acercaba el torneo.

El Hard Rock Stadium, con capacidad para 65.000 espectadores, ha sido un escenario clave para eventos deportivos en Miami. Sin embargo, la falta de llenos en este Mundial de Clubes plantea desafíos para la FIFA. La organización espera que las promociones y la presencia de figuras globales impulsen la asistencia en los próximos días. Especialmente para los partidos de octavos de final.

El torneo, que reúne a los mejores clubes de las confederaciones de fútbol, busca consolidarse como un evento de referencia mundial. Sin embargo, la experiencia en Miami destaca la importancia de ajustar estrategias comerciales para equilibrar la expectativa de ingresos con la accesibilidad para el público. La FIFA continúa monitoreando la venta de entradas y podría implementar medidas adicionales para garantizar el éxito del evento en sus sedes restantes.