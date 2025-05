FC Barcelona vence 4-3 a Real Madrid en un clásico vibrante en Montjuïc y está a nada de ser campeón de LaLiga

El FC Barcelona se acerca cada vez más al título de la temporada en LaLiga tras derrotar 4-3 al Real Madrid este domingo 11 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en un clásico que mantuvo la emoción hasta el final, decisivo para la lucha por el título y con tensiones arbitrales.

El partido comenzó con alta intensidad. A los 5 minutos, Kylian Mbappé abrió el marcador para Real Madrid con un penalti tras una falta en el área. Nueve minutos después, Mbappé anotó su segundo gol, aprovechando un pase de Luka Modric. FC Barcelona respondió rápidamente: Eric García descontó al minuto 19 con un cabezazo tras un córner. La presión culé continuó, y Lamine Yamal igualó el marcador al 32 con un disparo cruzado. Dos minutos más tarde, Raphinha puso el 3-2 con un remate dentro del área.

Raphinha does it again! 🔥#laligahighlights pic.twitter.com/OW3GilmFxZ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 11, 2025