El feriado del 24 de mayo en Ecuador es obligatorio y no recuperable: ¿Cuánto te deben pagar si trabajas el viernes 23 de mayo?

Ecuador se prepara para un nuevo feriado nacional en este mes de mayo, con motivo de la conmemoración de la Batalla del Pichincha. Aunque la fecha histórica es el 24 de mayo, el descanso obligatorio se traslada este año al viernes 23 de mayo. Esta decisión, establecida por el calendario del Ministerio Nacional, garantiza un día libre para todos los ecuatorianos a nivel de todo el país.

Por consiguiente, este asueto por la Batalla del Pichincha se considera no recuperable. Esto significa que los trabajadores no están obligados a compensar las horas no laboradas durante este día festivo. Además, la legislación ecuatoriana protege a aquellos ciudadanos que deban trabajar durante este feriado del 24 de mayo.

Compensación por trabajar en el feriado por la Batalla del Pichincha

Específicamente, el Código de Trabajo detalla claramente el procedimiento para el pago de horas extras durante los días de descanso obligatorio. En primer lugar, se debe dividir el salario mensual del empleado para 240, obteniendo así el valor de cada hora ordinaria trabajada. Luego, este valor horario se duplica, considerando el recargo del 100% que aplica para los feriados. Finalmente, este valor extraordinario se multiplica por el número total de horas trabajadas durante el feriado.

Por trabajar en el feriado por la Batalla del Pichincha, con un salario mensual de 470 dólares, te deben pagar aproximadamente 3.92 dólares por cada hora laborada, es decir, el doble de tu valor normal por hora.

A inicios de este mes, Ecuador ya disfrutó de un feriado nacional por el Día del Trabajo, evento que impulsó significativamente el turismo a lo largo del país. Adicionalmente, algunas ciudades celebran en mayo sus feriados locales por cantonización o fundación. Mirando hacia el futuro, el próximo feriado nacional en Ecuador corresponderá al 10 de agosto, en conmemoración del Primer Grito de la Independencia.