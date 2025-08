El corte de pelo que cerró un ciclo: Maddox y su lucha por la libertad de elegir

Maddox Delgado se mira al espejo y sonríe. Lleva un corte nuevo, uno que eligió él, sin presión, sin imposiciones, sin rebeldía. Solo ganas de cambiar. Tiene 16 años y decidió hacer lo que tantos adolescentes —y adultos— hacen en algún momento de sus vidas: reinventarse. No es un acto político, ni una declaración pública. Es, simplemente, un deseo personal.

Pero detrás de ese corte hay una historia que conmovió a una ciudad entera y que aún espera justicia en la Corte Constitucional. Todo comenzó entre agosto y septiembre de 2022, cuando el colegio donde estudia, en Manta, le exigió cortarse el cabello. Maddox se negó. No por capricho, sino por convicción. Dijo “no”, y su madre, Rocío Delgado, abogada y funcionaria judicial, lo respaldó.

Aquella negativa desató una batalla legal: recurso de protección, apelaciones, fallos en contra… y un caso que hoy sigue esperando respuesta de la Corte Constitucional. No era solo cabello. Era una discusión sobre libertad, identidad y derechos.

Las opiniones divididas

En esos días se dividieron opiniones. De un lado, quienes creían que las normas debían cumplirse sin chistar. Del otro, quienes veían en Maddox un símbolo de resistencia pacífica. Él, mientras tanto, se mantuvo firme: dijo que se lo cortaría en cuatro años. Pero esta semana cambió de idea. Fue a la peluquería con una foto del estilo que quería y salió distinto, con menos cabello y más certezas.

Pero antes de dar ese paso, quiso hablar con su madre. No lo hizo con palabras, sino con un mensaje por WhatsApp. “Mami, quiero decirte algo desde el corazón…”, empezaba la carta. En ella le pedía perdón por haberla juzgado, por haber sentido que sus decisiones eran duras, por sus calificaciones en matemáticas y física. Le agradecía por estar siempre, incluso en los momentos en los que él no lo entendía.

Y, sobre todo, le explicaba que ya no quería llevar el cabello largo por orgullo o por lucha, sino que quería cerrar un ciclo. “Gracias a ti, hoy puedo elegir con libertad”, escribió. Rocío no necesitó más. Su hijo había comprendido el fondo de todo: que defender derechos no es imponer caminos, sino permitir que cada quien elija el suyo.

El sueño por viajar a Argentina

Maddox no es solo el chico del pelo largo. Toca guitarra y batería; fue parte del grupo Blue Sky hasta que una integrante se fue al exterior. Sigue aprendiendo música en una academia, porque —como dice él— uno nunca sabe cuándo ese talento puede ser útil. Cursa el quinto de bachillerato y ya tiene claro su futuro: viajará al sur, a Argentina, donde estudiará Medicina y se especializará en Gastroenterología.

La decisión tiene que ver con su vida. Maddox ha pasado por quirófano doce veces debido a problemas congénitos de colon. A los ocho años le dijo a su madre que sería gastroenterólogo. Desde entonces, ha vivido con estrictas restricciones alimenticias: nada de pan ni papas, control absoluto. Su cuerpo, desde siempre, le ha exigido disciplina.

El destino del cabello de Maddox

El cabello cortado no irá a la basura. Maddox decidió donarlo a una fundación que fabrica pelucas para personas que han perdido el suyo por tratamientos médicos. Lo que una vez fue símbolo de lucha, ahora se convierte en acto de amor.

Y mientras la Corte Constitucional delibera si el colegio tenía o no derecho a imponer un corte de cabello, Maddox ya resolvió lo importante: que la libertad no es llevar el pelo largo o corto. Es poder decidir por uno mismo. Y él ya lo hizo.