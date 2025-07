EE.UU. impulsa programa de “autodeportación” con incentivos económicos, pasajes gratis para inmigrantes ilegales y posibilidad de reingreso legal

El Gobierno de EE.UU. lanzó un programa insólito que busca fomentar la salida voluntaria de inmigrantes en situación irregular. La iniciativa, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluye un incentivo económico de $1.000 y asistencia logística para quienes decidan abandonar el país.

Según el DHS, los interesados deben registrarse en la aplicación CBP Home, donde gestionarán su autodeportación. El organismo asegura que este método permite una salida “digna” y evita la detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Además, el bono se entregará solo después de confirmar el regreso al país de origen.

Beneficios para los inmigrantes participantes

El programa no solo ofrece dinero en efectivo, sino también condonación de multas y facilidades de viaje. Los inmigrantes que usen la app recibirán ayuda para tramitar documentos y organizar el viaje de sus familias. El DHS promete que el proceso tomará menos de 21 días desde la aprobación.

Otro beneficio importante es la exclusión temporal de las listas de deportación prioritarias. Mientras avancen en su trámite, el ICE no los detendrá. Incluso, el comunicado sugiere que participar podría mejorar las opciones de un futuro ingreso legal a EE.UU.

¿Quiénes pueden aplicar al programa?

El DHS especificó que el plan está dirigido a tres grupos principales. El primero incluye a extranjeros sin antecedentes penales que residen ilegalmente en EE.UU. El segundo abarca a personas con permisos vencidos o próximos a expirar. El tercero cubre a aquellos cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS) haya terminado.

Sin embargo, el organismo advierte que los solicitantes deben proporcionar información precisa y responder rápidamente a los contactos del programa. Cualquier error podría retrasar o anular su participación.

¿Cómo funciona la aplicación CBP Home?

La plataforma digital será el único canal para solicitar la autodeportación. Los usuarios deben descargarla, registrarse y subir documentos que acrediten su identidad. Una vez aprobados, recibirán instrucciones para coordinar su salida.

El DHS garantiza que el proceso será ágil y seguro. No obstante, advierte que los beneficios se perderán si el inmigrante no cumple con los plazos. Además, recalca que el programa no ampara a quienes tengan órdenes de deportación previas.