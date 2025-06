Ecuador produce carne de cerdo con calidad internacional, pero los costos de producción impiden competir en la región

La carne de cerdo es la segunda proteína más consumida en Ecuador, es superada por el pollo, la más popular en los hogares ecuatorianos. Sin embargo, aunque se ubica segunda en preferencia, la porcicultura se enfrenta a varios retos, los cuales describe Raúl Parra, presidente de la Asociación de Porcicultores de Ecuador (Aspe).

¿Cuál es la importancia de la porcicultura en Ecuador?

Definitivamente, yo creo que en el Ecuador, nuestra sociedad, nuestra comunidad ha venido superando diferentes pruebas, desde el tema mismo de la pandemia, el tema de los racionamientos energéticos, los temas de inseguridad. Pero hay sectores de la producción que venimos trabajando consistente y responsablemente desde hace muchos años y uno de estos sectores es el sector de la porcicultura. Hemos venido creciendo, sostenidamente un promedio de 7 y 8 puntos porcentuales año tras año y esto nos ubica como la segunda fuente proteína en el Ecuador, después de la carne de pollo.

¿Cuáles son las características del consumo de proteína animal en Ecuador?

Después de la carne de pollo, que se consume en promedio 30 kilos per cápita al año, se encuentra la carne de cerdo con alrededor de 12 kilos per cápita. Luego tenemos en consumo de carne de res que estamos cerca de 8.5 y 9 kilos per cápita. Los huevos de mesa, como fuente de proteína, tienen un consumo aproximado de 240 por persona al año.

¿La producción nacional de cerdo abastece a toda la demanda interna?

Actualmente en el país se producen 230 toneladas de carne de cerdo que abastecen el 100 % de las necesidades de consumo del país.

¿Cuál es el principal insumo que garantiza la producción en la porcicultura?

Hay todo un tema de producción de maíz, nosotros absorbemos cerca de 400 mil toneladas del total del total de la producción nacional.

¿Cuántos productores de ganado porcino hay en Ecuador?

Hay 160 mil productores de carne de cerdo, principalmente en las zonas rurales de las provincias del país.

La carne de cerdo genera empleo

¿Cuántas plazas de empleo genera la porcicultura?

Tenemos 80 mil empleos directos y cerca de 120 mil empleos indirectos en este encadenamiento productivo, desde los productores de maíz, productores de carne de cerdo en las diferentes fases, productores de alimento balanceado, gente de servicios y gente relacionada con la gastronomía ecuatoriana.

¿Por qué la carne de cerdo gana relevancia en los hogares ecuatorianos?

La carne de cerdo es un producto de primera necesidad y cada vez viene siendo un consumo más alto, donde las amas de casa y os consumidores ya no lo tienen como un plato de fin de semana, sino que cada vez está en el día a día de los ecuatorianos.

Gastronomía

¿Cuáles son los alimentos más populares a base de carne de cerdo?

Desde la frontera norte, estamos hablando de los hornados, las fritadas, sánduches de pernil, arroz con menestra y chuleta. En el astro del país una cecina, una cascarita… es decir, es un producto que está arraigado en la costumbre gastronómica del Ecuador. Por lo tanto es un producto de primera necesidad, el cual tenemos de alguna manera cuidar y garantizar que siga abasteciendo y brindando la seguridad alimentaria de todos los ecuatorianos.

¿En Ecuador se produce carne de cerdo para exportar?

Cada vez seguimos más empeñados en poner nuestros pies en la región, en los países cercanos y obviamente en el mundo. Nuestra condición de eficiencia productiva está a nivel de los mejores parámetros del mundo, pero tenemos dos dificultades. Una dificultad es el tema sanitario con el que venos trabajando, porque hay algunas enfermedades propias que se tiene que venir vacunando y trabajando para su erradicación. La otra es el costo tan alto de la material prima.

Costos de producción

¿Cuáles son estos costos que menciona?

El tema del maíz, que es fundamental. Nosotros en el precio internacional del maíz, al cual la mayor parte de los países accede, dentro de ellos, nuestros países vecinos Colombia y Perú, el precio del maíz internacional está en cerca de doce dólares. Nosotros pagando aranceles podríamos acceder al maíz en 15 dólares, pero localmente nosotros nos vemos avocados a comprar la material prima nacional en un precio oficial de 17.35 dólares. Actualmente estamos pagando 18 dólares y ha llegado el momento, en ocasiones, de pagar hasta 23 o 25 dólares el quintal. Esto hace que definitivamente no seamos competitivos y, mientras esto no solucionemos y encontremos en justo medio, nosotros vamos a tener que seguir esperando un poco para tener que llegar a conquistar esos países con las oportunidades que tenemos.

Producto con potencial internacional

¿Cuáles sería los posibles mercados de la carne de cerdo ecuatoriana?

Recordemos que hay acuerdo comerciales que se han abierto con Corea, con China, con Costa Rica y es probable que ya estemos con Canadá y otros acuerdo que se sigue trabajando como con Chile, México y posiblemente con Estados Unidos.

¿Tras todo el proceso de producción, cuál es el costo de la carne de cerno para el consumidos final?

Con las particularidades de los valores de la materia prima, tenemos un costo que se acerca a os 3 dólares por kilo de carne de cerdo a la canal. Eso se coloca en el mercado, este es un costo directo al pie de la planta de producción. El precio ya para el consumidos final es de 3.50 dólares. Aún a pesar de eso, nuestro precio es 30 % más caro que en los países vecinos, entonces, tenemos que seguir luchando por buscar estas eficiencias que nos permitan abaratar los costos hacia nuestros consumidores finales.