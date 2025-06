Dulce María regresa al pop con ‘Jaula de oro’, su consolidación como artista independiente

Después de años en grandes disqueras y proyectos como RBD, Dulce María regresa con una propuesta personal. Su nuevo sencillo, ‘Jaula de oro’, marca su vuelta al pop y consolida su camino como artista independiente. “Después de tanto tiempo, quería decir lo que yo quería, con quien yo quisiera, desde mi verdad”, afirma la cantante.

Desde 2018, la estrella mexicana tomó la decisión de trabajar fuera de las grandes disqueras. Aunque agradece el respaldo recibido, reconoce que las limitaciones creativas frenaban su evolución personal y musical. Hoy, como artista independiente, se involucra en todos los procesos: desde el concepto visual hasta la inversión y la promoción. Este control total le permite imprimir su sello en cada detalle, fortaleciendo su identidad artística.

‘Jaula de oro’, una metáfora poderosa

‘Jaula de oro’ no es solo una canción, es una metáfora poderosa, comenta Dulce María. Escrita junto a las jóvenes cantautoras Ana Sofi y Emilia Vega, retrata espacios que parecen ideales pero que, en realidad, limitan. Puede tratarse de relaciones amorosas, vínculos familiares o trabajos que alejan de la esencia personal. La canción invita a reflexionar sobre esas situaciones que, aunque cómodas, impiden el crecimiento individual.

“La jaula más difícil de abrir es la mental”, dice Dulce. Por eso, en el video musical, aparece con una jaula en la cabeza y sostiene una llave: “La salida está dentro de ti, solo necesitas valor”. Esta imagen refuerza el mensaje de empoderamiento y autodescubrimiento que atraviesa toda la propuesta.

Dulce María se reencuentra con el pop

Una de las líneas más potentes del tema es: “Lo que era jardín se volvió desierto”. Con esta imagen, la cantante habla del desgaste emocional en situaciones que alguna vez fueron felices y hoy solo generan vacío. “Si ya no floreces ahí, tal vez sea momento de salir”, reflexiona Dulce María. El sencillo ‘Jaula de oro’ se convierte así en un himno para quienes buscan romper con ataduras emocionales y recuperar su libertad.

Este regreso también significa un reencuentro con el pop. Tras experimentar con otros estilos, Dulce María retoma el sonido que la hizo conectar con miles de fans en todo el mundo. Inspirada por artistas como Sabrina Carpenter, Chapell Roan y bandas catalanas, logra un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. “Es pop, pero con letras que te hacen pensar, que te pueden empoderar”, comenta la cantante.

Un proyecto de mujeres para mujeres

Además del contenido emocional, la canción representa un trabajo colectivo de mujeres. No solo fue escrita por tres compositoras, también incluye a una productora musical. Para Dulce María, esto es reflejo del cambio que vive la industria: “Antes era raro ver mujeres produciendo. Hoy ya no. Y me encanta ser parte de esa transformación”. La colaboración femenina en ‘Jaula de oro’ fortalece el mensaje de sororidad y liderazgo femenino en la música.

Con este lanzamiento, Dulce María reafirma su compromiso con la autenticidad, la independencia y el empoderamiento. ‘Jaula de oro’ se posiciona como una propuesta relevante en el pop actual, conectando con quienes buscan mensajes profundos y reales en la música.