¿Danna Paola y Alex Hoyer se casaron en secreto?: Esto dijo el novio de la cantante

La cantante mexicana Danna Paola y el músico Alex Hoyer viven un gran momento en el amor, al punto de que duranta los últimos días se especuló sobre una boda secreta.

A través de redes sociales se difundió que la pareja de artistas ya habría contraído nupcias, en una ceremonia pequeña y privada. Sin embargo, no se dieron a conocer fotos del supuesto enlace por parte de ellos, ni de sus supuestos invitados.

Esto dijo el novio de Danna Paola

Ante los rumores, Hoyer se pronunció durante una entrevista con Imagen TV. El joven no solo negó el enlace, asegurando que su eventual matrimonio no será un evento secreto, sino todo lo contrario. “No, ¿cómo creen? Les vamos a avisar, no crean que lo vamos a hacer a escondidas. ¡Jamás!”, afirmó Hoyer, de 27 años.

El cantante agregó que su matrimonio con la intérprete de ‘Mala Fama’ será un “evento masivo” y público, lo cual irá muy acorde con lo mediática que ha sido su relación amorosa.

Hoyer confirmó que, cuando llegue el momento, pedirá la mano de Danna de manera tradicional, siguiendo un protocolo público. “Va a haber todo”, aseguró, refiriéndose a una celebración abierta y ostentosa. Por ahora, la pareja se enfoca en disfrutar su relación y avanzar en sus carreras.

El amor entre Danna Paola y Alex Hoyer

Danna Paola, de 29 años, y Alex Hoyer, de 27, iniciaron su relación en 2020, confirmada públicamente en 2022 durante una entrevista en Sale el Sol.

La pareja, conocida por mantener su vida privada, ha compartido momentos en redes sociales, como la colaboración de Hoyer en el álbum Childstar de Danna, lanzado en 2024. Según People en Español, han estado juntos por casi cinco años, destacando su apoyo mutuo en proyectos artísticos.

En febrero de 2025, Hoyer publicó un mensaje en Instagram por San Valentín, elogiando a Danna: “Les deseo a una Danna en su vida”.

¿Dónde surgieron los rumores?

Los rumores surgieron tras declaraciones de Hoyer sobre sus planes futuros con Danna Paola, lo que llevó a especulaciones en redes sociales y medios de farándula.

Hoyer aclaró que ambos han discutido sobre el matrimonio y su futuro como familia, pero están enfocados en sus proyectos profesionales por ahora.

Una pareja muy talentosa

Hoyer, nacido en Los Ángeles y criado en Monterrey, es cantante y productor musical. El joven es conocido por su participación en el programa La Voz México, edición de 2014.

Mientras que Danna Paola tiene una larga carrera en la televisión mexicana, ya que comenzó a actuar en la niñez. En lo que respecta a la música, recientemente lanzó su sello discográfico One Percent Records.

Ambos han colaborado profesionalmente, fortaleciendo aún más su vínculo. En lo personal, se han mantenido alejados de polémicas y escándalos.