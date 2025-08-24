COMUNIDAD POR USD 1
Choque frontal entre motocicletas deja dos muertos y una herida en Manta

Dos motociclistas perdieron la vida y una mujer resultó herida en un trágico accidente de tránsito registrado la noche del sábado en Manta.
Dos motociclistas fallecen en accidente de tránsito
Dos motociclistas fallecen en accidente de tránsito

Redacción

Redacción ED.

Dos ciudadanos identificados como Diego Alejandro Tigua Reyes (37) y Duval Quirino Palacios Bravo (43) murieron la noche del sábado 23 de agosto tras un choque frontal entre motocicletas en la vía Interbarrial, a la altura del barrio 15 de Septiembre, en Manta. Una mujer que viajaba como acompañante resultó herida y la llevaron a una casa de salud.

Un choque frontal entre motociclistas con saldo fatal

El siniestro ocurrió cerca de las 22h00, cuando las dos motocicletas en las que se movilizaban los hombres colisionaron violentamente. Testigos del hecho indicaron que el impacto fue tan fuerte que ambos conductores fallecieron de manera instantánea, quedando tendidos sobre la calzada sin signos vitales.

La acompañante de una de las motos, cuya identidad no se ha revelado por motivos de privacidad. A ella la auxiliaron de inmediato por transeúntes y trasladada en una ambulancia hasta una casa de salud cercana. Hasta el cierre de esta nota, se desconocía su estado de salud. Uniformados de la Policía Nacional, personal civil de Tránsito y agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) acudieron al lugar para realizar el levantamiento de indicios y establecer responsabilidades.

Escenas de dolor en el lugar del accidente

Minutos después del siniestro, familiares de las víctimas llegaron al sitio y protagonizaron escenas de profundo dolor y consternación. Los allegados no podían creer lo sucedido y lloraban junto a los cuerpos de sus seres queridos. Ellos permanecían en el pavimento mientras los agentes cumplían con los protocolos legales.

Tras finalizar las pericias, los cadáveres los trasladaron en un vehículo de medicina legal hasta el Centro Forense de Manta. Allí se le realizarán las autopsias correspondientes. Las autoridades de tránsito informaron que el caso se encuentra bajo investigación. Esto, con el fin de determinar qué provocó el choque frontal entre las dos motocicletas.

Antecedentes y estadísticas de siniestros viales

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en lo que va del año 2025 Manabí registra más de 1.200 accidentes de tránsito, de los cuales un alto porcentaje involucra motocicletas. En ciudades como Manta, Portoviejo y Chone, la moto es el medio de transporte más utilizado por trabajadores y jóvenes, lo que también incrementa el riesgo de siniestros.

Las cifras oficiales reflejan que los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en el país, después de los homicidios, lo que mantiene en alerta a las autoridades de seguridad vial. En Manta, la vía Interbarrial —donde se registró la tragedia— es considerada una de las rutas con mayor número de incidentes por el flujo constante de vehículos y motocicletas.

