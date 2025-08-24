Caso Blanqueo Fito: Fiscalía pide audiencia para implicar a diez familiares de alias «Fito»

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó fecha y hora para la audiencia de vinculación contra diez familiares y tres empresas asociadas a José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito». Esto dentro del caso Blanqueo Fito en el que varios familiares de Macías habrían, presuntamente, incurrido en el delito de lavado de activos. Alias «Fito» es, según el Gobierno Nacional, el líder del grupo criminal Los Choneros.

El pedido busca formalizar cargos a menos de dos semanas de que concluya la instrucción fiscal. En junio de 2025, un megaoperativo policial resultó en la captura de seis familiares de «Fito». Entre los sospechosos figuran una de sus parejas sentimentales, Verónica B., sus padres y uno de sus hermanos. Las autoridades determinaron que habrían creado tres esquemas para lavar más de 5 millones de dólares.

Caso Blanqueo Fito continúa en indagación previa

Según las autoridades todo ese dinero provenía de actividades ilícitas como narcotráfico y extorsión. Según la Fiscalía, los implicados adquirieron propiedades y establecieron empresas fachada para encubrir los fondos. A Verónica B., quien cumple una sentencia por delincuencia organizada, la trasladaron a la cárcel de Quito. El nuevo pedido de vinculación incluye a Inda Mariela P.T., esposa de «Fito», y sus dos hijos mayores, Jair y Michelle.

Jair ha publicado en redes sociales videos de casas lujosas, camionetas de alta gama y frases alusivas a la organización criminal. También se busca implicar a dos hermanos de Inda, una hermana de Verónica B., el hermano de «Fito», Javier (alias ‘Javico’). También a sus padres y otra persona cuyo vínculo no ha sido especificado por las autoridades.

Supuestamente crearon empresas fachadas

Además, tres empresas relacionadas con la familia están bajo investigación, una de las cuales habría sido proveedora del Estado por la venta de agua embotellada. La investigación del caso Blanqueo Fito se enmarca en los esfuerzos de las autoridades ecuatorianas por desmantelar redes de lavado de activos vinculadas al crimen organizado.

Según reportes de la Fiscalía, las operaciones de Los Choneros han generado millones de dólares mediante actividades ilícitas. Aquello habría impactado la economía legal a través de empresas fachada y adquisiciones inmobiliarias. Este caso se suma a otros procesos contra la organización, cuyo líder, alias «Fito», se encuentra en una cárcel de Estados Unidos, tras ser extraditado en julio pasado.

Presuntas responsabilidades de familiares de «Fito»

Las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre la audiencia de vinculación ni el estado de las empresas investigadas. La Fiscalía continúa recopilando pruebas para sustentar los cargos, mientras la sociedad civil y organismos de derechos humanos observan de cerca el desarrollo del caso. La audiencia será un paso clave para determinar la responsabilidad de los familiares de «Fito» en las operaciones de lavado de activos dentro del caso Blanqueo Fito. (17)