Brujas asegura su pase a la Champions League sin Joel Ordóñez en la convocatoria

Club Brujas clasificó a la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026 este miércoles 27 de agosto de 2025 en el Estadio Jan Breydel, Brujas, tras golear 6-0 a Rangers FC en el partido de vuelta de los playoffs, sin el ecuatoriano Joel Ordóñez, excluido por su posible transferencia al Olympique de Marsella.

Goleada contundente en Brujas

El Club Brujas aseguró su lugar entre los 36 equipos de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026. Con un global de 9-1, gracias al 1-3 de la ida en Glasgow, el equipo belga dominó con goles de Joaquin Seys (doblete, 12’ y 45’), Nicoló Tresoldi (18’), Hans Vanaken (27’), Aleksandar Stankovic (63’) y Christos Tzolis (78’).

Brujas controló el partido con 64% de posesión y 18 disparos, 10 al arco, frente a los 4 de Rangers. El técnico Nicky Hayen alineó un 4-2-3-1, destacando la intensidad ofensiva y la solidez defensiva, con Jorne Spileers y Brandon Mechele en el centro de la zaga. Rangers, dirigido por Philippe Clement, no logró generar peligro.

Ausencia de Joel Ordóñez

El ecuatoriano Joel Ordóñez, de 21 años, no fue convocado para el partido debido a las negociaciones en curso por su traspaso al Olympique de Marsella. Ordóñez, quien no juega desde el 27 de julio de 2025 tras ser expulsado en un partido de liga ante KRC Genk, expresó su deseo de unirse al club francés, pero Brujas paralizó las conversaciones pese a una oferta de USD 27,25 millones más USD 5,45 millones en variables. El técnico Nicky Hayen confirmó que el club se centra en jugadores comprometidos.

Ordóñez, con 84 partidos, 4 goles y 2 asistencias en Brujas desde su llegada de Independiente del Valle en 2022, no participó en la ida ante Rangers, quedando en el banquillo.

Otras clasificaciones en los playoffs

Este mismo miércoles, otros equipos aseguraron su pase a la Fase de Liga de la Champions League. Qarabag FK remontó un 1-3 de la ida ante Ferencváros en Budapest, ganando 2-3 en Bakú con goles de Leandro Andrade y Abdellah Zoubir, pese a un penal de Barnabás Varga y un tanto de Alex Tóth.

Benfica avanzó tras vencer 1-0 a Fenerbahçe en Lisboa con un gol de Kerem Aktürkoglu al minuto 34, tras un empate 0-0 en la ida. FC Copenhague superó al FC Basel con un 2-0 en casa (global 3-1), gracias a los tantos de Andreas Cornelius (47’) y Youssoufa Moukoko (84’, penal).

Champions League

La Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026 comenzará el 17 de septiembre, con un sorteo el 29 de agosto que definirá los enfrentamientos de los 36 equipos. Club Brujas, subcampeón de la Jupiler Pro League 2024/2025, mostró un promedio de 2.8 goles por partido en competiciones europeas esta temporada. Su campaña anterior, donde alcanzó los octavos de final, los posiciona como un equipo competitivo.

La ausencia de Ordóñez podría afectar su preparación para las Eliminatorias Sudamericanas de septiembre, donde Ecuador enfrentará a Paraguay y Argentina. El mercado de fichajes, que cierra el 1 de septiembre, será clave para resolver su situación, con el Crystal Palace también interesado.