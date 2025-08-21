COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Sin categoría

“Beneficio para Ecuador”: Pablo Naranjo, Asesor Jurídico del CEEP analiza acuerdo comercial con Panamá

Ecuador y Panamá firman acuerdo de transparencia fiscal. Pablo Naranjo, Asesor Jurídico del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño analiza su impacto en el comercio en una entrevista de Manavisión Plus.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
“Beneficio para Ecuador”: Pablo Naranjo, Asesor Jurídico del CEEP analiza acuerdo comercial con Panamá
El Dr. Pablo Naranjo Silva, Asesor Jurídico del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño, en entrevista de Manavisión Plus.
“Beneficio para Ecuador”: Pablo Naranjo, Asesor Jurídico del CEEP analiza acuerdo comercial con Panamá
El Dr. Pablo Naranjo Silva, Asesor Jurídico del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño, en entrevista de Manavisión Plus.

María Emilia Vera

Redacción ED.

El Convenio de Intercambio de Información Tributaria entre Ecuador y Panamá, firmado el 14 de agosto de 2025, fortalece las relaciones bilaterales. En una entrevista con Manavisión Plus, el doctor Pablo Naranjo Silva, asesor jurídico del Consejo Empresarial Ecuatoriano-Panameño, destacó las ventajas del acuerdo. “Es un beneficio para Ecuador”, afirmó. La exclusión de Panamá de la lista de paraísos fiscales impulsa un posible tratado de libre comercio.

El acuerdo, liderado por los presidentes Daniel Noboa y José Raúl Mulino, busca combatir la evasión fiscal. Naranjo resaltó su impacto en el acceso a créditos y la competitividad de 540 productos ecuatorianos exportados a Panamá. Estas exportaciones generan un superávit comercial de 6.000 millones de dólares anuales.

Hacia un comercio más competitivo

Naranjo describió el convenio como un punto de partida. “Es el primer gran paso que nos abre una serie de oportunidades entre los dos países”, dijo. El Servicio de Rentas Internas (SRI) retiró a Panamá de la lista de paraísos fiscales, facilitando operaciones comerciales. Esto reduce costos para los exportadores y elimina trabas tributarias.

El objetivo es un tratado de libre comercio. Los productos ecuatorianos enfrentan aranceles del 15% al 20% en Panamá. “El ideal es una liberación arancelaria para competir con mejor precio”, señaló Naranjo. En ese sentido, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexport) trabaja con el Gobierno para priorizar la desgravación arancelaria. Naranjo destacó el rol de Panamá: “Es un centro estratégico donde confluyen inversiones norteamericanas y centroamericanas”.

Transparencia fiscal y agenda bilateral con Panamá

Naranjo subrayó los avances en transparencia fiscal. “Panamá ha hecho grandes esfuerzos, reconocidos por Ecuador, la Unión Europea y Estados Unidos”, afirmó. Ambos países negocian un convenio para evitar la doble imposición. “La administración tributaria está trabajando en aspectos técnicos para suscribir este convenio”, explicó. El intercambio automático de información agilizará los controles tributarios.

La agenda bilateral incluye reuniones entre empresarios y autoridades. Naranjo indicó que no hay plazos definidos, pero “el norte está trazado”. El Consejo Empresarial Ecuatoriano-Panameño, liderado por Daniel Legarda, impulsa estas negociaciones. Fedexport alinea normativas para expandir mercados. “La expectativa es alta, con un superávit que supera el 90% a favor de Ecuador”, afirmó Naranjo.

Diversificación de mercados y futuro

El Gobierno busca nuevos mercados ante los aranceles de Estados Unidos. La gira de Noboa por Brasil, Argentina, Uruguay y Japón refuerza este objetivo. “El Ecuador está tratando de dejar un mensaje de apertura hacia el mundo”, dijo Naranjo. También, indicó que el acuerdo con Panamá podría aumentar los 540 productos exportados a 1.000, incluyendo bienes con valor agregado.

Además, señala que la dolarización hace vital el ingreso de divisas. “Ingresarán divisas frescas al Ecuador para mejorar la economía”, afirmó Naranjo. El liderazgo de Legarda en el Consejo Empresarial genera optimismo. Desafíos como normativas sanitarias persisten, pero Naranjo confía en el futuro: “Estoy convencido de que se llegará a un convenio bilateral de comercio”.

La entrevista completa puede visualizarse en las plataformas oficiales de Manavisión Plus.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Beneficio para Ecuador”: Pablo Naranjo, Asesor Jurídico del CEEP analiza acuerdo comercial con Panamá

El arte del brazo gitano: Paso a paso para un postre delicioso y tradicional

El presidente de Corea del Sur anuncia un plan para lograr la desnuclearización de Corea del Norte

Daniel Noboa recibe nombramiento como Huésped de Honor en Buenos Aires, Argentina

Violencia en estadio: ¿qué pasó con los hinchas de Independiente de Avellaneda y la U. de Chile?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Beneficio para Ecuador”: Pablo Naranjo, Asesor Jurídico del CEEP analiza acuerdo comercial con Panamá

El arte del brazo gitano: Paso a paso para un postre delicioso y tradicional

El presidente de Corea del Sur anuncia un plan para lograr la desnuclearización de Corea del Norte

Daniel Noboa recibe nombramiento como Huésped de Honor en Buenos Aires, Argentina

Violencia en estadio: ¿qué pasó con los hinchas de Independiente de Avellaneda y la U. de Chile?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El arte del brazo gitano: Paso a paso para un postre delicioso y tradicional

El presidente de Corea del Sur anuncia un plan para lograr la desnuclearización de Corea del Norte

Daniel Noboa recibe nombramiento como Huésped de Honor en Buenos Aires, Argentina

Violencia en estadio: ¿qué pasó con los hinchas de Independiente de Avellaneda y la U. de Chile?

Suspenden partido de Independiente de Avellaneda y la U. de Chile ante agresiones entre hinchas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO