Asamblea Nacional procesa la desvinculación de 40 funcionarios con lazos familiares, indica Niels Olsen

Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, informó que aproximadamente 40 funcionarios del Palacio Legislativo se están desvinculando del organismo. Esto ocurre tras comprobarse sus relaciones familiares con otros funcionarios o asambleístas. La medida responde a la reforma aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 12 de julio, que modificó el artículo 7 del Reglamento Interno de Talento Humano. La reforma prohíbe la contratación de familiares de asambleístas y funcionarios públicos en la Asamblea Nacional para evitar nepotismos y conflictos de interés.

Olsen aclaró que se realiza un cruce de datos con el Registro Civil para verificar vínculos familiares dentro de la Asamblea. El presidente del organismo enfatizó que esta medida no discrimina según fuerzas políticas y que se desvinculará a todos los funcionarios que tengan parentesco con asambleístas.

Reforma del Reglamento y consecuencias inmediatas

El reglamento busca cerrar la práctica de colocar familiares dentro del Poder Legislativo. “Se va a desvincular absolutamente a todas las personas que tengan familiares dentro de la Asamblea Nacional”, enfatizó Olsen. «Aquí no hay preferencia para nadie, ni para una fuerza política ante otra», puntualizó.

Entre los casos señalados, Olsen se refirió a Nathaly Recalde, hija del legislador oficialista Eckenner Recalde, quien no será desvinculada porque fue elegida por voto popular como asambleísta alterna. El presidente aclaró que esta situación no se considera nepotismo, dado que responde a una elección democrática. No obstante, recordó la importancia de evitar vínculos familiares en contrataciones administrativas para asegurar la equidad.

Medida contra nepotismo en el Legislativo

La desvinculación de funcionarios con vínculos familiares en la Asamblea Nacional es una acción directa contra el nepotismo. La orden busca profesionalizar el trabajo legislativo, limpiando de favoritismos el entorno institucional.

El proceso ya comienza a desarticular una red de familiares que se mantenía dentro de la Asamblea, fortaleciendo así la gestión pública y fomentando la confianza ciudadana.