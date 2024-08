Compártelo con tus amigos:

“Todos vieron lo que luché y lo que sufrí”, ha expresado Javier Acosta, ciudadano colombiano de 36 años de edad.

Todos vamos a morir, pero él sabe el día y el momento en que lo hará.

Javier Acosta optó por la eutanasia ya que no tiene posibilidades de curarse del cáncer que afecta sus huecos y su sangre.

Su calvario comenzó cuando contrajo una bacteria en una piscina durante un paseo familiar.

Esta le provocó osteomielitis, que es una infección grave en los huesos y tejidos. Luego, los médicos le detectaron cáncer en la sangre a Javier Acosta.

La infección fue agresiva y se extendió rápidamente desde uno de sus glúteos hasta un hueso cercano.

Esta se juntó con el cáncer le provocaron un diagnóstico grave del cual ya no tiene cura y es muy doloroso para él.

En ese marco, el joven optó por la eutanasia, ya que no tenía posibilidades de curación.

Javier Acosta realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, en la cual contó su dolorosa experiencia.

Javier Acosta se despidió hasta de su perrita

“Hace cinco años hice un viaje a una piscina, debido a eso se me pegó una bacteria. La bacteria acabó con tejidos y huesos… La infección me llegó a la cabecita, más tarde no podré hablar ni expresarse”, relató.

“Lo más duro es que me van a practicar la eutanasia. Me voy de este mundo despidiéndome de todos… Todos vieron lo que luché y lo que sufrí”, expresó el colombiano Javier Acosta.

También dijo que su familia lo apoya y saben que es la mejor decisión que tomó.

Javier Acosta, dentro de su proceso de eutanasia, decidió devolver a su perra Katy a la fundación, donde años atrás la adoptó.

“Hoy solo quiero agradecerte por haberme escogido como tu compañera de aventuras, ambos nos hicimos compañía y no sé si yo te salvé a ti o tú a mí”, dijo, en alusión a su perrita.

“Compartimos tantos momentos, risas, sueños, paseos en carro, los partidos de fútbol que no perdíamos sentados en el sillón de la que fue nuestra casa”, dijo.

Luego dijo: “te voy a extrañar mucho, pero prometo jamás olvidarte solo te pido que mandes unos ángeles para que pronto vuelva a estar en una familia rodeada de amor”.

Javier Acosta es hincha de Millonarios de Colombia. El delantero Radamel Falcao, le prometió que le dedicaría el primer gol en el próximo partido.

“En este caso, queríamos con mi esposa decirte que pediremos a Dios por ti”, le dijo el futbolista colombiano a Javier Acosta.