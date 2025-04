El viernes empieza la novena fecha de la Liga Pro

La Fecha 9 de la Fase Inicial de la Liga Pro 2025 arranca este viernes 18 de abril con un total de ocho partidos. De estos, cuatro serán transmitidos por televisión abierta. Liga de Quito vs. Aucas (Ecuavisa), Deportivo Cuenca vs. Emelec (Teleamazonas). Además de Independiente del Valle vs. Manta (Ecuavisa) y Universidad Católica vs. Orense (Teleamazonas).

Los encuentros restantes estarán disponibles exclusivamente a través de las plataformas de streaming Zapping y El Canal del Fútbol, que transmiten todos los cotejos de la Liga Pro.

Los partidos de la novena fecha de Liga Pro

El viernes, el duelo entre Liga de Quito y Aucas abrirá la jornada de la Liga Pro a las 16h30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, un clásico quiteño que promete alta intensidad. Ese mismo día, a las 19h00, Barcelona SC enfrentará a El Nacional en Guayaquil.

El sábado, Deportivo Cuenca recibirá a Emelec a las 16h30. Mientras que Independiente del Valle chocará contra Manta a las 19h00. El domingo, Universidad Católica jugará ante Orense a las 15h30, y Delfín cerrará la fecha frente a Macará a las 18h00.

Tres equipos comparten el liderato de Liga Pro

Independiente del Valle, Vinotinto y Barcelona comparten el liderato de la tabla de posiciones. Los tres tienen 15 puntos. En el cuarto lugar está Orense con 13 unidades y del quinto al octavo están empatados con 12 puntos Universidad Católica, Mushuc Runa, Aucas y Libertad. El noveno y décimo lugar lo ocupan Liga de Quito y Deportivo Cuenca con 11 y 10 puntos respectivamente. Le sigue Macará con y el Manta con 9 y Emelec con 7. El penúltimo lugar de la tabla lo comparten Técnico Universitario y Delfín con 6 puntos y cierra la tabla El Nacional con apenas 5 unidades.