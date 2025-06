Aston Villa no ejerce opción de compra por Marcus Rashford; regresa al Manchester United

Aston Villa confirmó que no ejercerá la opción de compra por Marcus Rashford, quien regresará a Manchester United en Birmingham, tras una cesión de 17 partidos, debido a la decisión del club de no pagar los 54,9 millones de dólares estipulados.

Aston Villa cierra etapa de cesiones

El Aston Villa anunció el 30 de junio de 2025 que no activará la opción de compra por el delantero inglés Marcus Rashford, de 27 años, quien retorna al Manchester United, club con el que tiene contrato hasta 2028. Rashford, cedido desde febrero de 2025, disputó 17 partidos con los Villans, anotando 4 goles y repartiendo 5 asistencias, según datos de Transfermarkt. La opción de compra estaba fijada en 54,9 millones de dólares, una cifra que el club decidió no invertir.

Además, Aston Villa confirmó que Marco Asensio y Axel Disasi, también cedidos, regresarán al París Saint-Germain y Chelsea, respectivamente. Asensio, de 29 años, marcó 5 goles en 15 partidos, incluyendo 3 en la Liga de Campeones contra Brujas. Disasi, de 27 años, participó en 10 encuentros tras llegar en febrero. Los contratos de Robin Olsen (portero) y Kortney Hause (defensa) no serán renovados, finalizando su vínculo con el club.

Durante su cesión, Rashford contribuyó a que Aston Villa alcanzara los cuartos de final de la Liga de Campeones, las semifinales de la FA Cup y asegurara un puesto en la Liga Europa 2025-2026. Sin embargo, el técnico Unai Emery y la directiva optaron por no retener a los cedidos para priorizar otras incorporaciones.

Futuro incierto para Rashford

Marcus Rashford regresará al Manchester United para la pretemporada, pero su futuro en Old Trafford es incierto. El entrenador Rúben Amorim no cuenta con el delantero en sus planes. El club inglés buscará una salida para Rashford, quien ha sido vinculado con el FC Barcelona tras expresar su interés en jugar junto a Lamine Yamal en una conversación con los hermanos Buyer. Sin embargo, el Barcelona no lo considera una prioridad para reforzar su ataque en el mercado de verano, que cierra el 31 de agosto de 2025.

Rashford, internacional con Inglaterra en 60 partidos y autor de 17 goles con la selección, ha jugado 423 partidos con el Manchester United desde su debut en 2016, anotando 131 goles. En la temporada 2024-25, antes de su cesión, participó en 18 encuentros con los Red Devils, marcando 3 goles y dando 2 asistencias.

Mercado de verano

El mercado de transferencias europeo, abierto hasta el 31 de agosto, está marcado por movimientos estratégicos de clubes que buscan equilibrar sus plantillas tras una temporada intensa. Aston Villa, que finalizó la 20en el quinto lugar con 68 puntos, apuesta por reforzar su equipo con jugadores permanentes para la Liga Europa y la Premier League 2025-26. La decisión de no fichar a Rashford, Asensio y Disasi responde a una estrategia financiera que prioriza la sostenibilidad del club.

Por su parte, el Manchester United, sexto en la Premier con 60 puntos, enfrenta un verano clave bajo la dirección de Rúben Amorim, quien asumió el cargo en noviembre de 2024. La salida de Rashford, junto con la posible renovación de la plantilla, es una prioridad para financiar nuevos fichajes, como un mediocampista defensivo y un central, según Sky Sports.

Perspectivas para la temporada 2025-2026

El regreso de Rashford al Manchester United abre un periodo de negociaciones, con clubes como el FC Barcelona y otros de la Premier League atentos a su situación. Aston Villa, mientras tanto, iniciará la pretemporada el 7 de julio en Birmingham, preparando su debut en la Liga Europa contra Anderlecht el 18 de septiembre. La salida de los cedidos y la no renovación de Olsen y Hause marcan el inicio de una nueva etapa para los Villans, que buscan consolidarse como contendientes en Europa.