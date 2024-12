Compártelo con tus amigos:

El Imbabura SC y Cumbayá FC son los dos equipos descendidos a Serie B para la próxima temporada, al caer ante Aucas y Delfín respectivamente.

Cumbayá cayó 6-4 ante los ‘cetáceos’; mientras que Imbabura perdió 2-1 ante Aucas.

Por su parte, Libertad de Loja logró mantenerse en la serie de privilegio tras vencer 2 a 1 a Emelec.

El equipo dirigido por Pechón León concretó el milagro de salvarse, estando en zona de descenso durante la mayor parte de la temporada, y en las últimas tres fechas salir de ella.

Para sus respectivos cotejos, los tres equipos llegaron con la misma cantidad de 24 puntos, por lo que fue una jornada reñida.

Imbabura SC duró una temporada en la Serie A, mientras que Cumbayá FC se sostuvo tres temporadas en el fútbol de élite.

Ambos apenas sumaron 24 puntos en la tabla acumulada por lo que no lograron sostener la categoría y descienden a la Serie B.

El presente fin de semana se disputa la última fecha de la LigaPro.

Mañana se enfrentan Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca, El Nacional vs. Técnico Universitario, Orense vs. Independiente del Valle y Barcelona vs. Mushuc Ruma.

Todos los partidos se jugarán en horario unificado, a las 15h30.