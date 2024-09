Compártelo con tus amigos:

Barcelona se juega un duelo clave ante Deportivo Cuenca esta noche (19h00) en la séptima fecha de la segunda etapa de la LigaPro.

Los ‘toreros’, que se encuentran a tres puntos del líder, Liga de Quito, están obligados a ganar para mantener sus opciones intactas para pelear por la etapa.

Siga EN VIVO todos los detalles del encuentro:

En la primera etapa, los amarillos golearon a los ‘morlacos’ 4-0 en el estadio Monumental con tantos de Aníbal Chalá, Braian Oyola, Janner Corozo y Francisco Fydriszewski. Este último ya no sigue en Barcelona .

El cuadro guayaquileño confía en Octavio Rivero, uruguayo que ha marcado seis goles en lo que va de la segunda etapa.

Para este compromiso el entrenador Ariel Holan le volverá a dar la confianza a Víctor Mendoza en el arco, mientras que Javier Burrai observará una vez más el duelo desde la banca de suplentes.

“Ahora se me ha dado la oportunidad y estoy contento, me siento muy bien, tanto física como mentalmente. Me siento en mi mejor etapa, en un gran momento y espero poder ayudar al equipo en los partidos que quedan”, complementó el guardameta de 29 años.

Además, los amarillos recuperan para este partido a Adonis Preciado, que se perdió el encuentro con Macará por una dolencia.

Sin embargo, está en duda Luca Sosa, que tuvo una lesión muscular en el partido pasado.

Su reemplazo será Jhonnier Chalá, que hará dupla con Nicolás Ramírez.

Holan para este choque seguirá dando oportunidad a los jugadores juveniles.

El extremo Juan Usma arrancará de titular y Jandry Gómez esperará nuevamente su oportunidad en la banca de suplentes.

Usma ha señalado que Lucas Mancinelli es uno de los jugadores que admira y esta noche tendrá la oportunidad de enfrentarlo.

“Si lo veo, me da vergüenza pedirle la camiseta, espero hablar con él, si no, me quedo con la alegría de enfrentarlo”, expresó.

Así llega el Cuenca a su encuentro ante Barcelona

El Cuenca busca recuperar cierta regularidad en el torneo luego de igualar sin goles con Delfín en la última jornada.

Los ‘morlacos’ en esta temporada han logrado un triunfo y un empate, sin embargo, en la tabla reflejan solo una unidad debido a que fueron sancionados con la resta de tres puntos, a causa de un pago a destiempo de $ 1.500, algo que generó molestia.